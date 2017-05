Pahor: Kako je mogoče, da smo odpustili Nemcem in Italijanom, brat bratu pa ne?

V nagovoru v zdraviliškem parku v Topolšici se je predsednik republike Borut Pahor zahvalil vsem, "ki ste nam z uporom ubranili in ohranili našo narodno svobodo". "Vaš srčni pogum, domoljubje in žrtvovanje ne bodo nikoli pozabljeni. Mi srečneži, ki danes uživamo mir, smo vaši veliki dolžniki in ponosni dediči," je dejal in poudaril, da je ta mir treba ohranjati tudi za prihodnje generacije.

Po njegovih besedah je bil narodnoosvobodilni boj konstitutivnega pomena za slovensko nacionalno svobodo. "Brez upora proti okupatorju in zavarovanja naše nacionalne svobode v času druge svetovne vojne Slovenci pol stoletja kasneje ne bi mogli uresničiti naših sanj o lastni državi," je dejal.

Obenem je opozoril, da je bilo obdobje vojne na Slovenskem tudi obdobje prisvajanja oblasti. "Slovenci se tako v času druge svetovne vojne nismo soočali samo s hudo žrtvijo, ki nam jo je zadal okupator, ampak tudi z revolucionarnim in protirevolucionarnim nasiljem med seboj. Ustanovitev lastne države pred skoraj četrt stoletja je v tem smislu predstavljala spravno dejanje par excellence. Čeprav ima vsak od nas glede narodne pomiritve in sprave svoje občutke, se mi zdi prav, da si nenazadnje zavoljo naših otrok in vnukov prizadevamo za sožitje in to spravo," je dejal.

Spomnil je, da je 9. maj tudi dan Evrope, ki je s povezovanjem nekdanjih sovražnic vzpostavila mir na Stari celini. "Če hočemo ostati, če hočemo preživeti nedvomno burno 21. stoletje in se kot narod in nacija ohraniti tudi za prihodnje rodove, izkoristimo ta čas miru, da si sami v sebi, kolikor nam to dovoljuje lastna vest in srce, ter tudi med seboj, kolikor nam to spodbuja solidarnost, razumevanje in medsebojno spoštovanje, kakšno stvar odpustimo. Nič ni potrebno pozabiti. Nasprotno - vsega se je treba dobro spomniti. A čas je tudi, da kaj odpustimo," je pojasnil.

"Čas je, da zaradi tragičnega narodnega razkola v polpretekli zgodovini danes ne živimo eden proti drugemu, temveč kljub temu ali prav zaradi tega eden z drugim in celo eden za drugega," je še dodal Pahor kot slavnostni govornik na tradicionalni slovesnosti v Topolšici, ki je bila eno od petih evropskih prizorišč, kjer so zavezniki leta 1945 dosegli podpis brezpogojne kapitulacije nemških oboroženih sil.

Še pred osrednjo slovesnostjo so predsednik Pahor, velenjski župan Bojan Kontič, župan Občine Šoštanj Darko Menih, predsednica Krajevne skupnosti Topolšica Petra Lipičnik in predstavniki Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Velenje položili cvetje pri obeležju v spomin žrtvam fašizma pri Spominski sobi nemške kapitulacije. Dogodku je prisostvovala tudi ministrica za obrambo Andreja Katič.

"S svojo prisotnostjo danes in že velikokrat prej jasno sporočate, da je ta dogodek pomemben za državo Slovenijo, čeprav nimamo državne proslave," je visokima gostoma povedal velenjski župan Kontič. Po njegovih besedah je dogodek še danes zelo aktualen, saj po svetu še vedno divjajo vojne in tudi v Sloveniji "ponovno postaja aktualno vprašanje našega odnosa do drugih".