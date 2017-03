Pahor na obisku koroške narodne manjšine: Z Avstrijo želimo biti dobri sosedje

Predsednik republike Borut Pahor se je na sedežu deželne vlade v Celovcu srečal z deželnim glavarjem avstrijske Koroške Petrom Kaiserjem, so danes tvitnili v uradu predsednika republike.



Pahor se je skupaj z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdom Žmavcem v Celovcu udeležil osrednjega koncerta Krščanske kulturne zveze Koroška poje, ki je bil posvečen 115. obletnici rojstva in 20. obletnici smrti pesnice in vsestranske kulturne ustvarjalke Milke Hartman.

Pahor se je po koncertu pogovarjal s predstavniki slovenske narodne manjšine. "Še enkrat več so mi povedali, da ni dvoma o dobrih namenih deželnega glavarja glede umestitve slovenske narodne skupnosti v deželno ustavo, toda zlasti peti člen, ki omenja zgolj nemški jezik, zanje ta hip ni sprejemljiv. Hkrati pa so izrazili močno upanje v dialog," je v izjavi za medije povedal Pahor.

Borut Pahor je vsem, ki si na Koroškem prizadevajo za dobre odnose med Slovenci in Avstrijci, zaželel veliko sreče. (Foto: Kanal A)

"Slovenija bo poslušala svoje narodne manjšine in bo, v kolikor bo to potrebno, tudi pomagala pri iskanju kompromisa," je obljubil predsednik republike. Kot je ob koncu še dejal Pahor, si tako on, kot zvezni glavar Kaiser želita, da bi bili Slovenija in Avstrija dobri sosedi.



S Kaiserjem se je sicer o vprašanju vpisa slovenske narodne skupnosti v osnutek nove koroške ustave nazadnje 21. februarja v Ljubljani pogovarjal zunanji minister Karl Erjavec.