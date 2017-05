Pahor z avstrijskim predsednikom v Ljubljani tudi o vprašanjih manjšine

Predsednika Slovenije in Avstrije, Borut Pahor in Alexander Van der Bellen, sta danes v Ljubljani spregovorila o številnih dvostranskih vprašanjih, vključno s položajem koroških Slovencev in nemškogovoreče skupine v Sloveniji, ter mednarodnih temah. Dvostranske odnose sta ocenila kot odlične. Odzvala sta se tudi na teroristični napad v Manchestru.

Oba predsednika sta napad v angleškem Manchestru ostro obsodila in izrazila solidarnost z Veliko Britanijo ter svojci in prijatelji žrtev. Poudarila sta, da "nas ti dogodki ne smejo prestrašiti in moramo nadaljevati s svojim načinom življenja". Podprla sta tudi skupen boj proti terorizmu in ekstremizmu.

Poglobitev gospodarskega sodelovanja, na obisku tudi Kaiser

Glede dvostranskih odnosov sta se zavzela za nadaljnjo poglobitev dvostranskega sodelovanja predvsem na gospodarskem področju. O osnutku nove deželne ustave avstrijske Koroške je predsednik Pahor ocenil, da gredo spremembe v pravo smer, ne obstajajo pa razlogi za navdušenje in hkrati tudi ne za razočaranje. Po oceni avstrijskega predsednika gre pri osnutku deželne ustave za zelo dobro formulacijo, kar zadeva slovensko manjšino.

Avstrijskega predsednika na obisku v Ljubljani spremlja tudi deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser.

Pogovori tudi o odločitvi arbitražnega sodišča

Predsednika sta se pogovarjala tudi o morebitni slovenski notifikaciji avstrijske državne pogodbe (ADP) ter delu arbitražnega sodišča o reševanju vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško.

Slovenski predsednik je glede notifikacije ADP izpostavil, da je za Slovenijo bistveno, da sebe razume kot naslednico ADP in da Avstrija razume Slovenijo kot naslednico ADP ter tako tudi ravna, kar po Pahorjevih besedah dokazuje tudi dejstvo, da se deželna oblast na avstrijskem Koroškem posvetuje z uradno slovensko politiko, ko gre za vprašanje zaščite slovenske manjšine.

Je pa avstrijskega predsednika Pahor vprašal, ali lahko pri avstrijskih oblasteh dobi jasnejši odgovor, kaj bi pomenila notifikacija ADP, če bi se Slovenija zanjo odločila.

Avstrijski predsednik je ocenil, da je nesporno, da ADP, sploh kar zadeva 7. člen, Avstrijo obvezuje k spoštovanju manjšin in Avstrija to tudi počne. Prav tako je v zadnjih letih po besedah Van der Bellna že dokazala, da misli resno z vsemi pravicami slovenske manjšine.

Van der Bellen: Odločitev sodišča je treba spoštovati

Kar zadeva odločitev arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško je Van der Bellen poudaril, da je odločitev sodišča treba spoštovati.

O tem, kaj se bo zgodilo, če Hrvaška razsodbe sodišča ne bo priznala, Van der Bellen sicer ne želi ugibati, je pa na novinarski konferenci dejal, da bo v tem primeru najverjetneje treba začeti na novo.

Kasneje je pojasnil, da je namen arbitražnega sodišča na nevtralen in miren način rešiti konflikt. "Avstrija stoji na tem, da je skorajšnjo sodbo treba sprejeti, in upamo, da bosta to storili tudi obe državi," je dejal.

Pahor pa je poudaril, da sta se tako Slovenija kot Hrvaška z arbitražnim sporazumom zavezali, da bosta spoštovali odločitev sodišča. Izrazil je pričakovanje, da bo sodišče kmalu sprejelo odločitev.

"Ta odločitev, ne glede na izjave hrvaške strani, Hrvaško obvezuje. Gre za mednarodno pogodbo, ki obvezuje Hrvaško. Glede uveljavitve sklepov arbitražnega sodišča ni kompromisov," je odločno poudaril slovenski predsednik.

Tisto, kar je po njegovih besedah mogoče pričakovati, je, da bo prišlo do v šestih mesecih do pametne in razumne uveljavitve razsodbe. "Osredotočiti se moramo na to, da na miren in strpen način rešimo to vprašanje, kajti nerešitev bi pomenila, da se vrnemo v čas incidentov, nerešenih vprašanj in zaostrenih odnosov, ne samo med obema politikama, ampak narodoma," je dejal. Tega pa si po Pahorjevih besedah nihče ne želi.

Govorila sta tudi o avstrijskem nadzoru meje med državama in slovenski predsednik je poudaril, da Slovenija ne vidi razlogov, da bi Avstrija po koncu šestmesečnega obdobja nadaljevala nadzor. Po oceni Pahorja zato ne obstajajo utemeljeni razlogi.

Van der Bellen tudi na srečanje s Cerarjem in Brglezom

Avstrijski predsednik Van der Bellen je sicer na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je prevzel predsedniški položaj. Poleg srečanja s slovenskim predsednikom ima na programu tudi srečanje s predsednikom DZ Milanom Brglezom in premierjem Mirom Cerarjem.

O aktualnih evropskih vprašanjih, predvsem prihodnosti EU, bosta predsednika danes govorila tudi s študenti ljubljanske fakultete za družbene vede.

Zvečer še v Celovec

Pahor in Van der Bellen se bosta zvečer po koncu uradnega obiska v Sloveniji skupaj udeležila slovesnosti ob 60. obletnici Slovenske gimnazije v Celovcu, kjer bosta imela nagovor.

Avstrijskega predsednika na obisku v Sloveniji spremlja največja gospodarska delegacija v zadnjih letih, ki jo vodi predsednik avstrijske gospodarske zbornice Christoph Leitl.

Avstrija najpomembnejše tržišče za Luko Koper

Avstrija je tretja gospodarska partnerica Slovenije, njena največja naložbenica, Avstrijci pa so na drugem mestu po številu prihodov turistov in nočitev v Sloveniji. Prav tako slovenska severna soseda ostaja najpomembnejše tržišče za Luko Koper, ki je najpomembnejše pristanišče za Avstrijo.

Blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo je lani po podatkih slovenskega statističnega urada znašala 4,7 milijarde evrov, od tega je izvoz predstavljal 1,97 milijarde evrov, uvoz pa 2,73 milijarde. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bila blagovna menjava vredna dobrih 778 milijonov evrov, od tega je izvoz predstavljal dobrih 321 milijonov, uvoz pa dobrih 457 milijonov.