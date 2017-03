Pahor z Dudo in Ivanićem o Zahodnem Balkanu: razmere v regiji se poslabšujejo

Andrzej Duda, Borut Pahor in Mladen Nikolić so razpravljali predvsem o Zahodnem Balkanu in razmerah v regiji. (Foto: POP TV)

Predsednik republike Borut Pahor je ob začetku uradnega obiska poljskega predsednika Andrzeja Dude na gradu Strmol gostil še predsedujočega predsedstva BiH Mladena Ivanića, ki jima je predstavil stališča glede EU in razmere na Zahodnem Balkanu. Strinjali so se, da bi širitev EU na Zahodni Balkan pripomogla k miru in stabilnosti v regiji.

Pahor je opozoril, da se razmere na Zahodnem Balkanu na splošno poslabšujejo, to pa tudi zaradi manjše verjetnosti širitve Evropske unije v zadnjem času. V luči tega je ob začetku dvodnevnega obiska Dude na delovno kosilo povabil tudi Ivanića, da jima osvetli stališča Bosne in Hercegovine.

Pahor je prepričan, da obstaja evropski kontekst in da je širitev unije na Zahodni Balkan možna. To bi pripomoglo tudi k miru, varnosti in blaginji na tem delu Evrope.

"Če bi prišlo do prevladujočega prepričanja, da to ali ni verjetno ali ne bo mogoče, bi se razmere še veliko bolj poslabšale," je opozoril. Priznal pa je tudi, da se EU sooča z notranjo krizo in da je manj navdušenja nad širjenjem, kot bi sicer bilo.

Tudi Duda se je zavzel za Zahodni Balkan v okviru EU, saj se lahko tako ohrani mir in gradi odnose med narodi. "To se dogaja in to bi se moralo dogajati," je dejal.

Opomnil je tudi na poljske vojake v BiH, ki so tam aktivni v okviru zveze Nato in od njih sliši, da so razmere v državi mirne in da so jih obvladali. Sam pa ne podpira le tega, da bi bila BiH enkrat članica EU, ampak bi jih podprli tudi kot članico Nata, če bi se odločili za to.

"Po našem mnenju je pomembno, da se Evropska uniji širi in v tem primeru tudi Nato. Treba je širiti in sprejemati nove člane in ravno nove članice na Zahodnem Balkanu so pomembna točka v širitvi," je dodal Duda.

Andrzej Duda, Borut Pahor in Mladen Nikolić na gradu Strmol. (Foto: POP TV)

Ivanić je bil nadvse hvaležen za priložnost, da pojasni stališča BiH in da sta bila predsednika pripravljena poslušati. Na delovnem kosilu je bil sicer prisoten tudi zunanji minister BiH Denis Zvizdić.

Pripravljenost na dialog mu je pomenilo, da oba predsednika zanimajo notranje razmere in da so politiki in vodje, ki razumejo, kakšen pomen ima EU na celoten Zahodni Balkan in še posebej BiH. "Mi v Bosni in Hercegovini potrebujemo to podporo, izolirana Bosna in Hercegovina se bo namreč soočala z notranjimi trenji in razlikami," je dejal.

Izrazil je prepričanje, da bo BiH lahko stabilna in da je pripravljena sprejeti evropska pravila. "S svoje strani bomo v Bosni in Hercegovini naredili vse, da pokažemo, da smo pripravljeni izvajat reforme. Zavedamo se notranjih razlik in verjamemo, da bomo lahko kmalu naredili velik napredek," je dodal.

V luči turške groženje, da bodo odprli meje za begunce, pa je Pahor dejal, da bi to lahko ponovno poglobilo nestabilnost in varnostne razmere v uniji. Na drugi strani pa je Ivanič opozoril, da BiH nikoli ni bila država, kamor bi se migranti zatekali, ob tem pa opozoril na možnost ponovnega nelegalnega odhoda državljanov v Zahodno Evropo, če se razmere ne bodo izboljšale oziroma če bi se celo poslabšale.

Ivanić je z novinarsko konferenco zaključil svoj obisk v Sloveniji. Pahor in Duda pa bosta na Celjskem gradu še odkrila klop prijateljstva. Bolj formalni del obiska Dudo čaka v ponedeljek, ko se bo Duda sestal še s premierjem Mirom Cerarjem in predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom. Zatem pa se bosta predsednika udeležila še poljsko-slovenskega investicijskega foruma na Gospodarski zbornici Slovenije.