Pahor z novim izzivalcem

Pol leta pred predsedniškimi volitvami Borut Pahor dobiva prve izzivalce. Po aktualnem predsedniku ter prvaku SNS Zmagu Jelinčiču je kandidaturo zdaj najavil še Milan Jazbec. Diplomat in pisatelj, ki v Martinu Krpanu vidi zgled za slovenske politike. Medtem pa so v precejšnji kadrovski in časovni stiski parlamentarne stranke, na čelu s Cerarjevo SMC in Janševo SDS.