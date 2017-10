Pahorju najvišje češko državno odlikovanje

Predsednik republike Borut Pahor je v Pragi prejel najvišje češko državno odlikovanje - Red belega leva. S tem se je pridružil prejšnjim dobitnikom kot so britanska kraljica Elizabeta II., španski kralj Juan Carlos I. in nekdanji predsedniki - ZDA - Bill Clinton, Češke - Václav Havel in Francije - Jacques Chirac.