Palčica: hiša, v kateri najdejo zavetje otroci z uničenim otroštvom

Potem ko smo lani v dobrodelni akciji Mali koraki za velik cilj uspešno zbrali sredstva za bolnike s cistično fibrozo, bomo letos tekli in zbirali sredstva za hišo zavetja Palčica. Tja pridejo otroci stari manj kot šest let, ki so jih doma zlorabljali, brutalno pretepali ali zanemarjali. Tam se začne dolgotrajen proces celjenja ran, v ozadju pa medtem zaposleni iščejo čim bolj primerno rejniško družino.