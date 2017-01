Na ljubljanski urgenci zaradi poledice starejše pozivajo, naj kakšen dan raje ostanejo doma

Tla so mrzla, z višin priteka topel zrak, ki prinaša padavine, zato krajevno obstaja precejšnja nevarnost poledice, opozarja dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh.

Polna ljubljanska urgenca



Zaradi nizkih temperatur in padavin, ki v rekordno hladnem januarju znova povzročajo poledico, je bila danes polna ljubljanska urgenca.

Kot so sporočili, so na zadnji januarski dan do 17.30 opravili 186 prvih pregledov, od tega 66 zaradi padcev na ledu (17 ljudi so sprejeli, od tega jih je bilo 15 predvidenih za operacijo). "Okrepili smo ekipe, osebje se je dodatno aktiviralo, tako da vse teče brez zastojev. Vsem ljudem svetujemo previdnost, še posebej pa starejšim, naj se ne izpostavljajo po nepotrebnem nevarnim razmeram zunaj zaradi poledice in če se le da, ostanejo kak dan doma," so zapisali.

Kot je znano, so na urgentnem bloku v UKC Ljubljana sredi januarja prvič v zgodovini zagnali zeleni alarm za množične nesreče. Zaradi vremenskih razmer, ko so bile površine poledenele, so v enem samem dopoldnevu sprejeli 140 poškodovancev, normalno jih v vsem dnevu sprejmejo od 180 do 200. Stanje je bilo takrat najbolj kritično na ljubljanskem območju.

Opozorilo velja tudi za voznike

Tudi Prometno-informacijski center opozarja voznike, naj bodo previdni. Zaradi nizkih temperatur in napovedanih padavin je bila ponekod po Sloveniji v dopoldanskem času velika možnost poledice. Vse pozivajo, naj vozijo previdno, s primerno hitrostjo in s primerno varnostno razdaljo.

Na previdnost zaradi poledice tako na cestah kot pločnikih opozarjajo tudi na Policijski upravi Kranj.

Padavine se bodo razširile, sreda v oblakih

Padavine bodo do jutri zjutraj, razen na jugozahodu, že ponehale. Jugozahodnik bo ponehal.

Jutri bo oblačno, le ponekod na severu bo občasno lahko kakšen sončni žarek. Predvsem v južni polovici Slovenije bodo občasno manjše padavine, nekoliko več jih bo le na jugozahodu. Meja sneženja bo med 800 in 1300 m nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju 6, najvišje dnevne od 3 do 8, ob morju pa še kakšno stopinjo več.

Sonca za zdaj ni na vidiku ...

Po podatkih Arsa bo v četrtek pretežno oblačno, spet bo zapihal jugozahodnik. V zahodni in deloma južni Sloveniji bodo občasno manjše padavine, ki se bodo popoldne ali zvečer okrepile in se prehodno lahko občasno pojavljale tudi proti osrednji Sloveniji. Drugod bo večinoma suho. Tudi v petek bo večinoma oblačno, padavine v zahodnih in južnih krajih bodo čez dan oslabele in marsikje tudi ponehale. Drugod po Sloveniji bo suho, na severovzhodu se bo oblačnost lahko prehodno trgala. Še bo pihal jugozahodnik.

Najhladnejši januar v zadnjih 50 letih

Letošnji januar so sicer zaznamovale zelo nizke temperature, ki so bile po besedah meteorologa v povprečju za skoraj štiri stopinje Celzija nižje od povprečnih januarskih temperatur. Kot je pojasnil, je povprečna januarska temperatura v Ljubljani 0,5 stopinje Celzija, za letošnji januar pa bo ta -3,3 stopinje Celzija.

Po oceni Velkavrha gre verjetno za enega najhladnejših, če ne kar najhladnejši januar v zadnjih 50 letih. Glede na dostopne informacije je bil sicer najhladnejši januar v Ljubljani leta 1880, ko je povprečna temperatura znašala -9 stopinj Celzija.

Več o vremenu v vašem kraju si lahko ogledate tukaj.