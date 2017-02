Pediatrinja iz Lenarta: Ne bom več sprejemala otrok, ki niso cepljeni. Kdaj lahko zdravnik zavrne otroka?

V zdravstvenem domu Lenart je starše presenetilo obvestilo tamkajšnje pediatrinje, da ne bo več sprejemala otrok, ki niso cepljeni. Zdravnica Bernarda Vogrin starše, ki iz osebnih razlogov zavračajo cepljenje, poziva, naj otrokom poiščejo drugega osebnega zdravnika.

Pri tem se zdravnica sklicuje na ugovor vesti. Kot je zapisala v sporočilu pacientom, ji ta ne dopušča, da je odgovorna za zdravje necepljenih otrok, ki v čakalnici potencialno ogrožajo zdravje najšibkejših malih bolnikov, in da omejeni ordinacijski čas porablja za neskončna pojasnila o nujnosti cepljenja. Kot še nadaljuje, ji zavedanje, da bi s cepljenjem, ki ga starši onemogočajo, lahko preprečila hude bolezni, invalidnost ali celo smrt otrok, povzroča hudo osebno stisko.

Zdravniška zbornica ji ne ugovarja

Kot so še poročali v oddaji 24UR, je Vogrinova o svoji odločitvi obvestila tudi Zdravniško zbornico, ta pa ji ne nasprotuje. Vsak zdravnik ima namreč pravico do ugovora vesti, ki mu jo daje zakon o zdravniški službi. Ta pravi, da lahko zdravnik katerikoli poseg zavrne, če ni v skladu z njegovo vestjo in če le ne gre za nujno pomoč. O tem mora obvestiti paceinta in ga napotiti na drugega zdravnika. Vse to naj bi Vogrinova tudi storila.

Vogrinova je za 24UR dejala, da jo je v odločitev za ugovor vesti prisilila nuja po racionalizaciji. Ima namreč skoraj 2000 pacientov. V osmih urah jih pregleda tudi po 80, kar presega vse zdravstvene normative.

Poudarja, da dejansko zavrne le starše, ki zahtevajo pogovor za zavrnitev cepljenja. Ob vsaki zavrnitvi cepljenja je namreč zavezana k natančni pojasnitvi, kaj to pomeni. Kot pravi, za takšnega starša porabi več kot eno uro, ob čimer se izgublja dragoceni čas za ostale bolnike. Sicer pa izmed vseh, ki so jo izbrali za osebno zdravnico, ni odslovila še nikogar, pravi, čeprav so med njimi tudi necepljeni otroci, so še poročali v oddaji 24UR.

Cepiti otroka? Kakšni so stranski učinki?

Veliko staršev se sicer sprašuje, ali otroka cepiti ali ne. Dejstva o cepivih in cepljenju, o možnih stranskih učinkih, učinkovitosti cepiv, raziskavah o cepljenju so že decembra leta 2014 osvetlili v eni od oddaj Epilog na POP TV.