Petošolci iz Radelj za robotsko raco iz lego kock, ki zbira polže, v ZDA prejeli pokal

Ekipa petošolcev iz Radelj ob Dravi, zbrana okoli mentorja Boštjana Ledineka, so v ZDA ponosno predstavljali našo državo.

Iz ameriškega St. Louisa, gostitelja srečanja kar 108 ekip z vsega sveta, se je ravno dobro vrnila skupina petošolcev radeljske osnovne šole. Ekipa GoLegoGo je zbrana okoli mentorja Boštjana Ledineka, iz ZDA pa se vrača bogatejša za premnogo izkušenj, doživetij, druženj z otroci z svega sveta, predvsem pa s pokalom iz kategorije posebnih nagrad ocenjevalcev.

To so priznanja za ekipe, ki so se med prvenstvom še posebej izkazale, bile zelo dinamične oziroma so izstopale na več področjih hkrati in ne posebej v posamezni kategoriji, zato se ocenjevalci skupaj odločijo in taki ekipi podelijo posebno nagrado, pojasnjuje mentor.

Najmlajšo ekipo v finalu GoLegoGo so sestavljali Žan Jambrošič, Denis Krajnc, Dejan Krajnc, Jan Krajnc, Maruša Helbl, Adam Petrič, Anže Strušnik, Hana Eva Habjan, Nika Sušek, Nuša Auberšek in Anej Križanič. Na žalost celotna ekina v ZDA ni odšla, je pa stiskala pesti doma na Koroškem.

Ekipa si je v projektnem delu postavila rešitev težav, ki jih na vrtovih povzroča polž lazar. "Našli so dve rešitvi, in sicer lažni kamen in robotsko raco, posebno roko, ki zbira invazivne rdeče polže, jih shrani v posodo in odpelje v zbiralnik," je pred odhodom v ZDA povedal Ledinek. V robotskem delu so iz več kot tri tisoč kock sestavili robota in modele, nato pa so se soočili z izzivi, in sicer, kako robota pripraviti do tega, da bo opravljal naloge, tako imenovane misije, ki so jih mladi Korošci poimenovali po svoje, denimo svinjski švic, shark, dozir, fojter, kakcevanje, roparica, čohalica.

“Očitno smo navdušili s FLL vrednotami, saj smo skoraj v vseh ocenjevalnih kategorijah dosegli najvišjo mogočo oceno, izjemno je bila obiskana naša stojnica, bogato okrašena, z različnimi »take away« darilci, z delavnico izdelave brošk in seveda naši otroci, ki so izjemno komunikativni in obiskovalce dobesedno prilepijo nase – tudi v angleščini," je na svoje varovance ponosen Ledinek.

Kot smo že pisali, je FIRST® LEGO® League (FLL) mednarodni multidisciplinarni raziskovalni program, ki mladim približuje znanost, jih navdušuje za raziskovanje in jih uči reševanja problemov. Spodbuja radovednost, ustvarjalnost, inovativnost, uči podjetnosti, sodelovanja, deljenja in poudarja skupinsko delo - veščine, ki jih bodo zagotovo zelo potrebovali v življenju in na poklicni poti.

Vsakdo, ki sodeluje, je zmagovalec

"Sodelovanje na tako velikem dogodku, kot je bil St. Louis, pomeni za naše otroke, najstnike in mentorje neprecenljivo in enkratno izkušnjo. Vsakdo, ki dela po programuFIRST® LEGO® League in sodeluje na dogodkih, je zmagovalec. Vsakdo! To je sicer zunanjim opazovalcem težko razumeti, a zagotovo drži. Znanje, izkušnje in veščine, ki jih iz sezone v sezono pridobivamo vsi, so trajne in neprecenljive," je prepričana Natalija Premužič, vodja projekta FLL v Sloveniji in soustanoviteljica Zavoda Super Glavce.

"Dve povabili na svetovno prvenstvo v St. Louis, podpora in sodelovanje Lego fundacije pri pokritju stroškov poti, nastanitve in kotizacije ekipi OŠ Radlje ob Dravi in posebna nagrada ocenjevalcev mladi ekipi GoLegoGo pomeni za Super Glavce in celo ekipo FLL Slovenija veliko priznanje za odlično strokovno delo, prav tako potrditev, da so naši standardi zelo visoki. Očitno vsako leto zelo dobro prepoznamo ekipe, ki odlično delajo," dodaja.

Otroci tekmujejo z izzivi, z ekipami pa sodelujejo

In kaj zmaga pomeni mentorju? "Zame kot mentorja je zmaga to, da lahko poučujem otroke in sodelujem v čudovitem FLL programu. Za tiste, ki smo potovali, je zmaga že samo potovanje. Za vse, ki so ostali doma in so sanjali z nami, pa sem najbolj vesel, da smo osvojili pokal. Uspelo nam je, čeprav smo mlada ekipa iz majhnega kraja na manj razvitem območju Slovenije! Vsakdo lahko uspe, samo močno si mora želeti in vložiti v svoje sanje vso energijo," je prepričan Ledinek.

Ekipa GoLegoGo je navdušila sodnike, zato je prejela pokal iz kategorije posebnih nagrad ocenjevalcev.

Dodaja, da nadvse upoštevajo nasvet Aljoše Šipa, strokovnega vodjo programa FLL in svetovalca ocenjevalca v Sloveniji, da naj otroci tekmujejo s problemi, z izzivi, z vsemi ostalimi ekipami in udeleženci pa naj sodelujejo.

Ves čas smo bili oblečeni v ekipna oblačila živo zelene barve z logotipi naše ekipe in naše domovine, dodaja somentorica Vera Ledinek. "Ljudje z ulice so nas ustavljali, nas ogovarjali in se veselili, ko so zvedeli, da smo Slovenci. Mnogi so povedali, da imajo tudi oni slovenske korenine. Odkrito so se veselili z nami in nam želeli veliko sreče na tekmovanju. Hotelsko osebje nam je priskočilo na pomoč na vsakem koraku. Če je lilo, so nam dali dežnike, hotelski avto nas je vozil na postajo metroja, kupili so nam tehtnico za letalsko prtljago, ker smo si to zaželeli…" pripoveduje Ledinekova.

Na stojnici bučni kolački, ob njej pa kurent

Otroci so v velikanski hali na vogalu postavili svoj šotor, zagnani starši in otroci so napihali celo goro balonov in ustvarili občutek, da bo naš prostor poletel, dodaja Ledinekova. Vzpostavljali so stike z vsemi ekipami sveta, menjavali simbole držav, manjša darilca, majice, si delili podpise in broške. Najprivlačnejše za druge tekmovalce je bilo izdelovanje brošk po meri vsakega posameznika.

"Na tak način smo zelo dobro izpolnjevali zahteve vrednot, ki so pomemben delež na tekmovanju. Naša stojnica je bila oblegana in nabito polna od jutra do večera. Tu so se drenjali odrasli in otroci vseh ras in narodnosti. Pogostili smo jih s piškoti, narejenimi z bučnim oljem, bučnimi semeni, in čokoladkami v ovitku z našim logotipom. Značilnosti naše države je pričaral tudi nagajivi kurent. Vanj so se izmenično oblačili naši fantje in bil je zaželena figura na fotografijah raznih ekip. Prav nehote je prestrašil in razveselil marsikaterega sodnika," barvito dogajanje opiše Ledinekova.