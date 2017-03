Piloti Adrie Airways sprejeli odločitev: Če ne bo dogovora, bomo stavkali tudi v aprilu, maju in juniju

Piloti bodo, v kolikor ne bodo dosegli dogovora z delodajalcem, s stavko nadaljevali. (Foto: POP TV)

Upravni odbor Sindikata prometnih pilotov Slovenije je po preučitvi poteka prvih dveh dni stavke pilotov v Adrii Airways in odziva delodajalca, ki ni pristal na stavkovne zahteve in je velik del letov nadomestil s partnerskimi prevozniki iz EU, sprejel odločitev, da stavko zaostrijo. Določili so tudi nove stavkovne dni v aprilu, maju in juniju.

Če ne bodo prej dosegli dogovora, bodo piloti stavkali 12. aprila od 5.30 ure do 14. aprila do 23.59 ure, od 3. maja od 5.30 ure do 5. maja do 23.59 ure in od 6. junija od 6. ure do 8. junija do 23.59 ure, je sporočil predsednik sindikata Marjan Majcen.

Piloti so prejšnji teden dva dneva stavkali, ker se je s koncem februarja iztekla zadnja veljavna kolektivna pogodba o plačah in pogojih dela pilotov v Adrii. Nove kolektivne pogodbe sindikat pilotov in družba še nista sklenila, zaradi tega pa so se po 1. marcu pri delodajalcu začele zniževati pravice in pogoji dela pilotov, so zatrjevali v sindikatu pilotov.

Skladno s tem zahtevajo, naj Adria svojim pilotom do sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic ter obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih je določala zadnja kolektivna pogodba.