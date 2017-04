Piloti in Adria Airways dosegli dogovor, stavke ne bo

Vodstvo Adrie Airways in upravni odbor Sindikata prometnih pilotov Slovenije sta dosegla dogovor o razreševanju stavkovnih zahtev, tako da napovedanih stavk v aprilu, maju in juniju ne bo, so danes sporočili iz letalskega prevoznika. Na obeh straneh so z dogovorom zadovoljni.

Piloti Adrie Airways so 22. in 23. marca izvedli dvodnevno stavko, konec meseca pa so napovedali, da bodo v odsotnosti dogovora z vodstvom stavkali 12. aprila od 5.30 do 14. aprila do 23.59, od 3. maja od 5.30 do 5. maja do 23.59 in od 6. junija od 6. ure do 8. junija do 23.59.

Čeprav se je zdelo, da so se odnosi med stranema zaostrili, pa je sindikat zdaj z vodstvom letalskega prevoznika vendarle uspel doseči dogovor o razreševanju stavkovnih zahtev. Sindikat se je tako odločil preklicati napovedane nove stavke.

Adriini piloti ne bodo stavkali. (Foto: iStock)

V sporočilu za javnost, pod katerega sta se podpisala direktor Adrie Airways Arno Schuster in predsednik sindikata prometnih pilotov Marjan Majcen, vsebine dogovora niso razkrili.

So pa zapisali, da sta obe strani zadovoljni, da je prišlo do dogovora, saj je to najboljša rešitev za potnike Adrie Airways in vse zaposlene v podjetju.

Piloti so sicer stavkali, ker se je s koncem februarja iztekla zadnja veljavna kolektivna pogodba o plačah in pogojih dela pilotov v Adrii. Nove kolektivne pogodbe sindikat pilotov in družba še nista sklenila, zaradi tega so se po 1. marcu po navedbah sindikalistov začele zniževati pravice in pogoji dela pilotov.

Piloti so zato zahtevali, naj jim Adria do sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic ter obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih je določala zadnja kolektivna pogodba. A podrobnosti o delovnih pogojih in razsežnostih njihovega poslabšanja vse te dni niso želeli razkriti ne na eni ne na drugi strani. Omenjalo se je le, da bi se plače lahko znižale za 35 odstotkov.