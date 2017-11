Plača, višja od plače predsednika države, in zametki incestnih razmerij - tudi to so študentske organizacije

Ko se je novinarka rubrike 24UR Fokus Tina Kristan pred mesecem dni lotila raziskovanja in analize stanja na področju študentskih organizacij, je direktor študentske organizacije Univerze v Mariboru Drago Žura mesečno prejemal plačo 6850 evrov bruto. Kar je za 1400 evrov več, kot je izhodiščna plača javnega uslužbenca v najvišjem plačnem razredu, kamor denimo sodijo predsednik države, vlade ali ustavnega sodišča. In odgovor Žure na to dejstvo? "Predsednik države bi moral imeti višjo plačo," odgovarja Žura. Pet dni po pogovoru za Fokus je Žura sporočil, da se je njegova plača znižala na 4840 evrov bruto. 47-letni Žura je na direktorskem položaju že peti mandat, 19 let. Gre za, ponovimo še enkrat, študentsko organizacijo.





Drago Žura je na direktorskem položaju že 19 let. (Foto: POP TV)

Nakup 13-metrske jadrnice za 105.000 evrov. Plačilo 85.000 evrov zunanjim svetovalcem za analizo morebitnega nakupa lokala Bachus in kopališča Laguna. Najemanje prostorov za višjo ceno prek posrednika. Vse to so v preteklosti že bili posli študentskih organizacij. Posli organizacij, katerih glavna naloga je zavzemanje za pravice študentov. Posli organizacij, ki so financirane iz javnega denarja. In zakaj država to - že leta - dopušča? Tudi zadnji poskus spremembe zakonodaje, letos poleti, ni prestal niti medresorskega usklajevanja. Ob tem ko novinarji že leta opozarjajo na anomalije, ko nanje opozarjajo tudi nekateri študenti in ko predsednik Računskega sodišča Slovenije Tomaž Vesel za Fokus govori o "zametkih incestnih razmerij" ...



Kako prepleteni so interesi in povezave vodij študentskih organizacij z drugimi sferami v državi, zakaj je stanje takšno, kot je, kaj o tem, kako potekajo posli študentskih organizacij, kakšen je modus operandi in zakaj se nič ne spremeni, za 24UR Fokus razkriva človek, ki stvari pozna od znotraj? Vse to si oglejte jutri, v soboto, v rubriki 24UR Fokus v oddaji 24UR.