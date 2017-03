Napotki organizatorjev: V Planico zgodaj, a ne prezgodaj

Vsem obiskovalcem planiškega praznika so na voljo brezplačni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice, zato organizatorji svetujejo, da se v Planico ne odpravljate z osebnimi vozili. Prednost prihoda in odhoda imajo avtobusi.

Krožni prevozi z destinacijskim avtobusom

Od četrtka, 23. marca do nedelje, 26. marca bo na relaciji Gozd Martuljek, Hotel Špik – Planica potekal krožni prevoz z destinacijskim avtobusom.

Opozorilo: v nedeljo se prestavi ura, kar pomeni, da bo tekma glede na sonce eno uro prej. Po programu pa ne.

Vozni red krožnega prevoza Gozd Martuljek, Hotel Špik – Planica:

Četrtek, 23.3.2017

Gozd Martuljek, Hotel špik – Planica: 7.00 – 11.00

Kranjska Gora, Hotel Kompas – Gozd Martuljek, Hotel Špik: 12.00 – 15.00

Petek, 24.3.2017

Gozd Martuljek, Hotel Špik – Planica: 12.00 – 16.00

Kranjska Gora, Hotel Kompas – Gozd Martuljek, Hotel Špik: 17.00 – 19.00

Sobota, 25.3.2017

Gozd Martuljek, Hotel Špik – Planica: 7.00 – 11.00

Kranjska Gora, Hotel Kompas – Gozd Martuljek, Hotel Špik: 12.00 – 16.00

Nedelja, 26.3.2017

Gozd Martuljek, Hotel Špik – Planica: 7.00 – 11.00

Kranjska Gora, Hotel Kompas – Gozd Martuljek, Hotel Špik: 12.00 – 16.00

Začetek krožnih avtobusnih prevozov za obiskovalce:

četrtek - 7.30

petek - 10.00

sobota - 6.00

nedelja - 6.30

Vstopna mesta:

Kranjska Gora: redna avtobusna postaja, pred osnovno šolo, pred SKB Banko (bar Vopa)

Podkoren: redna avtobusna postaja ob regionalni cesti

Rateče: krožno križišče za Planico in križišče Ledine

poleg teh pa izjemoma še: Petrol Podkoren, parkirišče Zelenci, Petrol Rateče (v primeru preusmeritve parkiranja na bližnje površine)





Letos mineva 45 let od prvega svetovnega prvenstva v poletih v Planici. (Foto: Miro Majcen)

Kje bodo zapore cest?

V petek in soboto bo na prireditvenem prostoru pred dvorano Vitranc v Kranjski Gori potekal dogodek Open Air Planica 2017 – Navijaška vas Kranjska Gora. Zaradi tega bo urejena zapora naslednjih cest:

- od petka do nedelje na Kolodvorski ulici, od križišča z ulico Ledine do Hotela Kotnik v Kranjski Gori (LK 190211);

- od petka do nedelje na Borovški cesti od Hotela Slavec do Hotela Kotnik v Kranjski Gori (LK 190212);

- Od srede od 7.00 do nedelje do 20.00 na parkirišču pred dvorano Vitranc v Kranjski Gori.

Vse informacije o dostopu za Planico in prometni ureditvi najdete na povezavi: www.planica.si.

TD Rateče-Planica v četrtek v Ratečah, na trgu "Na Gorici" organizira dogodek "Pozdrav junakov daljav".

Med 17.00 in 24.00 bo v četrtek vozil brezplačen destinacijski avtobus na relaciji Kranjska Gora, izpred hotela Kompas – Rateče (krožna vožnja).

Zaradi organizacije dogodka bo urejena zapora naslednjih cest:



- v četrtek, od 17.30 do 24.00, popolna zapora cest na območju vaškega trga v Ratečah (JP689013, JP689031, JP689012).

Zaradi izvedbe javne prireditve "Finale SP v smučarskih poletih PLANICA 2017" bo urejena zapora naslednjih cest:



- od četrtka do nedelje na celotnem odseku od Ledin do državne meje (KJ 968911);

- od četrtka do nedelje od Rateč do Poligona v Podkorenu (LC 189011);

- od četrtka do nedelje v Podkorenu na celotnem odseku od Poligona do regionalne ceste (LC 189012);

- od četrtka do nedelje na celotnem odseku ceste pod Poligonom (JP 689321);

- od četrtka do nedelje na celotnem odseku ceste od Poligona do Kranjske Gore (KJ 968951);

- od četrtka do nedelje na odseku od stanovanjske hiše Borovška cesta 110 do stanovanjske hiše Borovška 109 (JP 689411).

V soboto bo od 9.00 dalje pred dvorano Vitranc v Kranjski Gori potekal direktni prenos tekem v Planici na "big screenu".

(Foto: Miro Majcen)

Ostala opozorila:

Avtobusi (min. 35 oseb), minibusi (min. 20 oseb) in kombiji (min. 6 oseb) bodo morali imeti parkirno nalepko, ki bo omogočala policistom in rediteljem hitrejšo selekcijo in s tem hitrejši dostop do parkirnih prostorov v Planici, dokler ti ne bodo zapolnjeni.

Parkiranje izven označenih parkirišč, še zlasti na travniških površinah, bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala.

Organizatorji vse obiskovalce prosijo, da ob povratku iz Planice na avtobuse vstopajo strpno, umirjeno in pazljivo. Vstopanje bo usmerjeno s strani rediteljev in varnostnikov, ki bodo s pomočjo varnostnih ograj in nadzorovanih vhodov do avtobusov poskrbeli za čim manjšo gnečo in posledično hitrejši odhod.

Z vlakom v Planico 40 do 75 % ceneje

Tudi letos, ko Planica praznuje 45 let od organizacije prvega svetovnega prvenstva v poletih, na Slovenskih železnicah nadaljujejo projekt "Z vlakom v Planico." Leta 2013 so obiskovalcem prvič ponudili možnost, da se do Jesenic (Hrušice) zapeljejo z vlakom in prispevajo k varovanju okolja. Število obiskovalcev, ki se z vlakom zapeljejo na planiško prireditev, iz leta v leto raste – v štirih letih so jih prepeljali okoli 8.000.

V SŽ - Potniški promet so za 25. in 26. marec, poleg okrepljenih rednih vlakov, pripravili tudi izredne - dodatne vlake, ki bodo vozili do Jesenic (Hrušice). Več podrobnosti najdete na spletni strani www.slo-zeleznice.si. Zagotovili bodo optimalno število vlakov, ki bodo do Jesenic in nazaj prepeljali navdušene navijače in privržence skakalnega športa. Iz Jesenic (Hrušice) do Planice, bodo tiste, ki se bodo pripeljali z vlaki, brezplačno v dolino skakalnic prepeljali avtobusi organizatorja prireditve OK - Planica.