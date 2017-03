Konec tedna bodo temperature padle za več kot deset stopinj

Arso za konec tedna napoveduje pooblačitev, ohladitev in v nedeljo tudi padavine, ki naj bi zajele večji del Slovenije. Čeprav se bo ohladilo za več kot deset stopinj, snega v nižinah ne pričakujejo.

Danes bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V zahodnih in ponekod v osrednjih krajih se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19, v vzhodnih krajih do 23 stopinj.

(Foto: 24ur.com)

Jutri bo večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 24 stopinj Celzija.

Konec tedna se bo marčevska idila nekoliko pokvarila. V soboto dopoldne bo sicer zjutraj in dopoldne oblačno, popoldne precej jasno, v nedeljo pa se nam obetajo tako ohladitev kot padavine, ki bodo sredi dneva zajele večji del Slovenije.

Nenavadno visoke temperature za marec

"Kaže, da se bo ohladilo na okoli osem stopinj Celzija. A to za mesec marec ni nič neobičajnega. Bolj neobičajne so visoke temperature, ki smo jim priča in so nadpovprečne za ta čas," je pojasnil dežurni prognostik Brane Gregorčič. Tudi meja sneženja se bo približala nižinam, pa vendar, pravi Gregorčič, snega kljub morda kakšnemu jutru, ko bodo stopinje pod ničlo, v nižinah ne pričakujejo. Ali bo padel sneg, je namreč odvisno tudi od količine padavin, ta pa za zdaj še ni znana, dodaja. Pričakujemo, dodaja Gregorčič, povečano oblačnost, "verjetno pa bo tudi Planica minila brez dežja".

Naši kraji so sicer na obrobju ciklonskega območja s središčem nad Biskajskim zalivom. Od jugozahoda doteka k nam razmeroma topel in občasno bolj vlažen zrak.

V ponedeljek se bo nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka in nato predvidoma vztrajalo večji del tedna. V višinah bo k nam postopno spet pritekal nekoliko toplejši zrak. Ohladitev v drugi polovici tedna bo predvidoma zajela le kraje vzhodno od nas.

V ponedeljek se bo že delno zjasnilo in nato vse do sobote kaže na suho vreme. Jutra bodo precej sveža, v zatišnih legah tudi s slano, čez dan pa se bodo temperature sredi tedna predvidoma spet dvignile nad 15 stopinj C.