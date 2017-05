Vremenoslovci: Zofka bo upravičila svoj sloves, nato pa sledi sončno in suho vreme

Nedeljske močnejše nevihte so po državi povzročile precej nevščenosti – podrtih dreves, sproženih plazov in zalitih kleti, s katerimi so imeli gasilci polne roke dela. Uprava RS za zaščito in reševanje tako poroča o več intervencijah:

Ob 18.08 se je na Babnogoriški ulici na Lavrici v občini Škofljica podrlo drevo na cestišče. Gasilci PGD Lavrica so ga razžagali in odstranili. Le nekaj minut pozneje je na cestišču v naselju Ropoča v občini Rogašovci meteorna voda poplavila cestišče in nanosila blato. Posredovali so gasilci PGD Ropoča, ki so cesto v dolžini okoli 500 metrov očistili.

Ob 18.37 sta v Stopičah v občini Novo mesto meteorna voda in blato zamašila jaške na parkirišču osnovne šole, zato je voda poplavila telovadnico osnovne šole. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so jaške očistili in posesali vodo v prostoru.

Nedeljsko neurje v Velikih Laščah. (Foto: Bralec Tadej)

Ob 18.55 je v Ulici Mirana Jarca v Novem mestu meteorna voda poplavila bivalne kletne prostore dveh stanovanjskih hiš. Gasilci GRC Novo mesto so očistili meteorne jaške, iz objektov prečrpali vodo in očistili prostore.

Ob 18.32 je v Ragovski ulici v Novem mestu podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja ga je razžagal in odstranil.

Ob 22.21 je ob naselju Tolsti vrh v občini Ravne na Koroškem plaz zaprl lokalno cesto. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem in dežurni delavci KP Log so ga zaščitili in uredili prometno signalizacijo.

Ob 23.58 so v naselju Zgornja Kungota zaradi udara strele zagorele ciprese. Posredovali so gasilci PGD Zgornja Kungota, ki so požar pogasili. Ob isti uri je v Ulici Ruške čete v občini Ruše meteorna voda zalila kletne prostore večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Ruše so jo prečrpali.

Od torka do petka majhna verjetnost padavin

"Ledeni možje letos niso prineslih ohladitve. Bo pa Zofka utrdila svoj sloves. Jutri ne bo šlo brez dežja," so včeraj na Twitterju zapisali vremenoslovci. Dodali pa še: "Od torka do petka bo verjetnost padavin zelo majhna. Kosci na plan!"

Od torka do petka vremenoslovci napovedujejo suho vreme. (Foto: iStock)

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, sprva tudi posameznimi nevihtami. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno, popoldne bo še nastala kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo pretežno jasno, burja bo v sredo ponehala. V četrtek bo iznad severovzhodne Evrope nad Alpe segalo območje visokega zračnega tlaka. Nato bodo naši kraji pod vplivom plitvega ciklonskega območja.

Od srede do petka bo prevladovalo sončno vreme, verjetnost za krajevne padavine bo majhna. Proti koncu tedna bo spet več oblačnosti, verjetnost za padavine pa se bo spet povečala. Temperature bodo primerne letnemu času.

