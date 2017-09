Plenković se bo v New Yorku srečal s Cerarjem

Hrvaški premier Andrej Plenković je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku napovedal, da se bo danes ali jutri srečal s slovenskim kolegom Mirom Cerarjem, s katerim naj bi govorila o pripravah obiska slovenskega premierja v Zagrebu.

Kot je novinarjem še povedal Plenković, Cerarja v Zagrebu pričakuje prihodnji teden. Plenković je novinarjem še ponovil stališče Hrvaške, da je vprašanje meje s Slovenijo potrebno reševati v dvostranskih pogajanjih na podlagi mednarodnega prava.

"Odločitev hrvaškega sabora je jasna. Ravno tako je po posvetovanjih s parlamentarnimi strankami povsem jasno, da si vsi politični akterji na Hrvaškem želijo rešiti vprašanje meje na kopnem in morju z dvostranskim dogovorom. Prizadevali si bomo, da bomo šli v tej smeri," so Plenkovićevo izjavo povzeli v uradu hrvaške vlade.

Sklic nujne seje odbora za obrambo, na kateri bi razpravljali o pripravljenosti Slovenske vojske na možne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma s Hrvaško, je predsednik državnega zbora Milan Brglez ocenil kot neprimernega in neodgovornega.

Na novinarsko vprašanje, kako Plenković komentira Cerarjeva pričakovanja, da bo Evropska unija prepričala Hrvaško, naj sprejme arbitražno razsodbo, je odgovoril, da takšnih prepričevanj ni.

Hrvaški premier je tudi poudaril, da je vprašanje meje prioriteta za Slovenijo in Hrvaško, ki sta po njegovih besedah zreli, odgovorni in prijateljski državi.

Do sedaj Cerar ni prejel nobenega uradnega povabila in predloga v zvezi z arbitražo s strani hrvaške. Že pred časom je napovedal, da namerava v Zagrebu na srečanju s hrvaškim kolegom med drugim najti tudi dogovor glede slovenskih in hrvaških ribičev v Piranskem zalivu, ki pa bo v skladu z arbitražno odločbo. Predlog o srečanju je Cerar že označil kot pomiritev na hrvaški strani, saj so "od zelo radikalnih izjav zdaj prešli k bolj umirjenim".

Hrvaški premier Andrej Plenković slovenskega kolega Mira Cerarja v Zagrebu pričakuje prihodnji teden. (Foto: Miro Majcen)

Zunanji minister: Srečanje je napaka

Spomnimo. Zunanji minister Karl Erjavec je pred časom ocenil, da bi bil obisk našega predsednika vlade pri hrvaškem kolegu v sedanji situaciji napaka. "Z dialogom pri Hrvatih ne bomo nič dosegli," je povedal in dodal, da je treba nadaljevati s trdo in odločno politiko do sosednje države.