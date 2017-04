Plešavost ni več trajna nevšečnost! PRESADITEV LAS (FUE metoda) 20% CENEJE!

Se sploh zavedate pomena dlak in las? Dejstvo je, da nas dlake in lasje ščitijo pred zunanjimi vplivi. Lasje nas ščitijo pred izgubo toplote, poškodbami in UV žarki.

Sedaj je trajna odprava plešavosti uresničljiva. S sodobno in napredno tehnologijo je presajenje las možno in je dostopno vsem, ki si tega želijo. Če ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilo, boste tu našli dodatne informacije o posegu presaditve las. V prispevku navajamo osnovna dejstva o presajanju las po najnaprednejši FUE metodi in odgovarjamo na vprašanja, ki ste si jih verjetno ob tem zastavili.



Kako poteka poseg presaditve las po FUE metodi?

Presaditev las po izboljšani FUE metodi je minimalno invaziven kirurški postopek. Specializirani kirurg s pomočjo robota odvzame folikle iz donatorskega področja (najbolj poraščeno območje, v večini primerov zadaj na glavi). V naslednjem koraku kirurg presadke (grafte) na prejemno mesto. Poseg se opravlja v lokalni anesteziji. Natančni mikro-inštrumenti omogočajo natančno implantacijo presadkov. S tem se doseže večja gostota las in bolj naraven videz. Postopek je za pacienta minimalno invaziven in neboleč, okrevanj je krajše in lažje kot pri ostalih metodah presajanja las. Če poseg ni zelo obširen in vaše delovno mesto ni preveč zahtevno, se lahko vrnete na delovno mesto naslednji dan po posegu. Las pred postopkom ni potrebno več krajšati (briti), ker presadke po odvzemu naknadno pripravi kirurg. Po postopku se lasje počešejo in dejansko skoraj ni opazno, da ste prestali kakršen koli poseg. Po posegu ni vidnih brazgotin, kot pri nekaterih ostalih metodah presajanja las. Med posegom lahko ležite, poseg je zaradi robota tudi precej krajši.

Ali je operacija varna? Kakšna so tveganja?

Gre za varno operacijo, če jo izvede specializiran kirurg z izkušeno ekipo, s primernimi inštrumenti in ste primeren kandidat/-ka za poseg. Posebnih tveganj in stranskih učinkov med in po posegu ni. Presajajo se vaši lastni lasje, zato je poseg popolnoma varen. Kljub temu se posamezniki močno razlikujemo med sabo, odziv telesa in potek okrevanja sta tako zelo odvisna od sposobnosti celjenja in ostalih individualnih dejavnikov. Izid v nobenem primeru zaradi tega ne more biti popolnoma predvidljiv. Kot pri vseh ostalih operacijah, obstaja možnost infekcije. Največje tveganje po posegu FUE metode je, da se presadki »ne primejo«. V največ primerih je vzrok za neuspešen poseg neupoštevanje navodil kirurga med okrevanjem. Možni stranski učinki ali zapleti operacije presaditve/transplantacije las obsegajo: krvavitve, okužbe, otopelost in bolečine, slaba rast presadkov, nenaraven videz. Z načrtovano in premišljeno izbiro kirurga in dobro pripravo na poseg, se možnost za zaplete zmanjša na minimum. Če se izguba las nadaljuje ali celo stopnjuje, je smiselno pomisliti še na ostale vzroke izpadanja in redčenja las. Sama izguba las in plešavost sta večja dejavnika tveganja, ker imajo lasje tudi pomembno vlogo na naše zdravje in počutje. Zaradi izgube las je prej verjetna poškodba lasišča, zaradi UV žarkov pa so bolj verjetna razna rakava obolenja. Izguba las vpliva na našo samozavest, socialno komunikacijo in tudi na spolno življenje.

Je operacija res neboleča? Koliko časa traja?