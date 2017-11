Po Bavčarju nov 'bolnik' nesposoben za zapor

Jure Cekuta v Sarajevu. (Foto: POP TV)

Jure Cekuta se je pred kratkim s svojimi slikami predstavil na festivalu vina v centru Sarajeva in se družil z obiskovalci, ki so prišli na pokušino najboljših vin. Fotografije z dogodka so objavljene tudi na njihovi spletni strani.

Medtem pa Cekuta sodišče prosi, da mu odloži zaporno kazen, ker da je v slabem zdravstvenem stanju. Za odlog kazni je ljubljansko okrožno sodišče zaprosil že 3. julija. Tam so za mnenje obrnili na posebno komisijo na ministrstvu za zdravje in sredi septembra zavrnili Cekutovo prošnjo. Ta se je nato pritožil na višje sodišče, ki je spis vrnilo nazaj na okrožno, tako da o pritožbi še niso odločili.

So pa na sodišču opozorili, da so imeli zaradi nedosegljivosti obsojenega Cekute težave z vročanjem sodne pošte, kar je vplivalo tudi na čas reševanja te zadeve, ki se vleče že več mesecev. Kdaj bo padla dokončna odločitev o tem, ali mora Cekuta takoj v zapor ali ne, je nemogoče napovedati. Je pa dejstvo, da bo moral odslužiti štiri leta in štiri mesece zaporne kazni, ker naj bi sodeloval v aferi Patria in jim prodajal informacije.

Cekute danes za komentar nismo uspeli priklicati. Tako ni znano, ali je še vedno v Sarajevu.