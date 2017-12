Po burni noči v okolici Ilirske Bistrice se bodo padavine spet okrepile, Arso opozarja pred razlivanji vodotokov

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo po obilnem deževju danes reke v večjem delu države močneje narasle, možna so tudi razlivanja nekaterih vodotokov.

Po podatkih agencije za okolje reka Reka poplavlja na izpostavljenih mestih v srednjem in spodnjem toku ter še zmerno narašča, medtem ko je v zgornjem toku že pričela upadati.

Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju. Poplavljene površine se bodo danes še razširile, predvidoma na območju vsakoletnih poplav. Razlivajo se tudi manjše reke na Kočevskem, možna so tudi razlivanja Save v Zasavju.

V prihodnjih dneh se bodo gladine vode na ojezerjenih poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa še povišale. Gladina vode na Cerkniškem jezeru bo predvidoma do nedelje narasla za okoli 60 centimetrov, gladina vode na Planinskem polju pa za okoli 40 centimetrov.

Zalivalo kleti in hiše, podiralo električne drogove ...

Velike padavine na ilirskobistriškem območju so v sredo zvečer in danes ponoči domačinom povzročile nekaj težav. Meteorne vode in reka Reka so na območju vsakoletnih poplav zalivale kleti in pritlične prostore objektov, tudi klet zdravstvenega doma. Okoli 50 gasilcev je bilo na terenu vse do jutra.

Voda je zalila okoli 20 objektov, a močno deževje hujših težav, na katere ne bi bili pripravljeni, ni povzročilo, je povedal vodja tamkajšnje civilne zaščite Luka Špilar.

Poplavljena klet v Ilirski Bistrici. (Foto: PGD Ilirska Bistrica)

V 24 urah je na ilirskobistriškem območju zapadlo več kot 100 litrov dežja, kar je povzročilo razlivanje reke Reke. Po besedah vodje intervencije Janeza Kastelica so se prvi alarmi prižgali v sredo okoli 19. ure, nato pa je bil ob polnoči drugi poplavni val.

Gasilci so vodo iz večine kleti in objektov uspeli izčrpati do 6. ure zjutraj, v eni hiši so jo črpali do osmih zjutraj.

Ob 21.30 je na območju občine Kranjska Gora zaradi novozapadlega snega izpadel daljnovod, ki z električno energijo oskrbuje naselje Jasna v Kranjski Gori. Posredovali so dežurni delavci Elektro Gorenjska.

Zaradi poplavljenih cestišč in podrtih dreves so zaprte tudi nekatere ceste.

Popolnoma zaprta je glavna cesta Pivka-Ribnica-Ilirska Bistrica v Ribnici in v Dolenji Bitnji, lokalna cesta Laze-Planina in lokalna cesta Dolenji Potok v občini Kostel.

Dež se bo popoldne še okrepil, spuščala se bo meja sneženja

Dež, ki je zajel vso državo, naj bi do jutra oslabel, a se bodo sredi dneva in popoldne padavine znova okrepile. Meja sneženja se bo spuščala in popoldne bo ponekod v notranjosti Slovenije snežilo do nižin. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Zjutraj bodo temperature od nič do šest stopinj Celzija, ob morju osem, popoldne pa od nič do pet, na Primorskem okoli devet stopinj Celzija.

Na Kredarici je 12. decembra letos v enem dnevu nasulo 130 cm snega, kar je nov slovenski rekord. Prejšnji je bil postavljen na Komni v marcu leta 1950 in 1971, zapadlo je 125 cm snega.

V prvem delu noči na petek bodo padavine ponehale, v petek se bo postopno razjasnilo.

Jutri bo sprva še pretežno oblačno, dopoldne pa se bo jasnilo. Popoldne bo povečini sončno. Jutranje temperature bodo od -3 do 4, v alpskih dolinah do -7, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 9 °C.

Predvsem v južni Sloveniji pričakujemo močnejši porast vodotokov.

V soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Zapihal bo jugozahodnik. V nedeljo bo oblačnost od zahoda naraščala, pihal bo jugozahodni veter.

