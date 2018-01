Vlada prižgala zeleno luč za podpis sporazuma z gasilci. Pogajanja z vlado zdaj zahtevajo tudi cariniki, pazniki in vojaki

Vlada je prižgala zeleno luč za podpis stavkovnega sporazuma s Sindikatom poklicnih gasilcev Slovenije. Kot so zapisali na Twitterju, se je vlada seznanila s predlogom aneksa št. 2 h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva ter z vsebino stavkovnega sporazuma z gasilci. Za podpis sporazuma je pooblastila obrambno ministrico Andrejo Katič.

Ministrica je na novinarski konferenci po seji vladi izrazila zadovoljstvo nad odločitvijo vlade ter napovedala, da bodo aneks in stavkovni sporazum s sindikatom gasilcev podpisali v petek.

Spomnila je, da sta se vladna in sindikalna stran na zadnjem sestanku 22. decembra dogovorili, da se odpravijo plačne anomalije na področju gasilstva na tistih delovnih mestih, ki opravljajo operativne naloge, in sicer primerljivo z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami. Anomalije do 26. plačnega razreda se odpravljajo s 1. julijem 2017, nad 26. plačnim razredom pa od 1. oktobra lani.

V stavkovnem sporazumu so se dogovorili tudi, da bo ministrstvo pristopilo k spremembam zakona o gasilstvu, in sicer v tistem delu, ki ureja dodatek za stalnost. Gasilci namreč po veljavni ureditvi dobijo ta dodatek po desetih letih dela, ostali primerljivi poklici pa po petih.

Do jeseni bodo opravili tudi pregled vseh delovnih mest na področju gasilstva ter predlagali ustrezne spremembe, je še napovedala ministrica.

Po nedavnem podpisu aneksa h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki je za en plačni razred zvišal eno od orientacijskih delovnih mest v gasilstvu, se je sindikat z vlado pogajal še o zvišanju uvrstitve 16 drugih delovnih mest. Kot so v sredo pojasnili v sindikatu, so svoje zahteve skoraj v celoti dosegli.

Deset od omenjenih 16 delovnih mest se bo zvišalo za dva plačna razreda, dve delovni mesti za tri plačne razrede, dve delovni mesti za en razred, dve delovni mesti pa se ne bosta zvišali. Ob tem pa sporazum predvideva, da se uredi dodatek za stalnost, do katerega bi bili gasilci upravičeni od 1. januarja letos, so navedli.

Vlada bo pregledala vse stavkovne zahteve

Še pred sejo vlade pa so vodje koalicijskih poslanskih skupin pozvali ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da pripravi pregled vseh stavkovnih zahtev vseh sindikatov javnega sektorja ter nato nadaljuje pogajalski proces.

Kot je pojasnila vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer, jim je Koprivnikar danes poročal o aktualnem stanju zahtev in pričakovanj sindikatov javnega sektorja. Kot je dejala, so se strinjali, da je treba (pre)številne zahteve sindikatov najprej pregledati ter narediti poročilo in oceno, koliko so vsebinsko, strokovno, delovnopravno in finančno razumne ter kaj lahko vlada v nadaljnjem pogajalskem procesu naredi.

Ključen pa je po njenih besedah poziv k umiritvi strasti. Treba je namreč sesti za pogajalsko mizo ter v mejah razumnega in pričakovanega nadaljevati dialog in končni dogovor, je dodala Kustec Lipicerjeva.

Tako so vlado še enkrat pozvali, da pripravi pregled vseh stavkovnih zahtev vseh sindikatov in nato nadaljuje svoje pogajalsko delo. Minister Koprivnikar pa jih je spomnil, da se je s 1. januarjem sprostilo dodatnih 46 milijonov evrov za odpravo plačnih anomalij, kar je posledica že sklenjenih pogajalskih procesov. Poleg tega se Koprivnikar dogovarja za sprostitev nadaljnjih skoraj deset milijonov evrov za odpravo anomalij.

Po dogovoru z gasilci pogajanja z vlado zahtevajo tudi cariniki, pazniki in vojaki

Pogajanj z vlado si želijo tudi cariniki, vojaki, pazniki ... (Foto: Carinska uprava RS)

Sindikati državne uprave, ki so se julija lani preoblikovali v skupni stavkovni odbor, so v sredo na predsednika vlade Mira Cerarja in ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja naslovili poziv, naj vlada pristopi k pogajanjem na stavkovne zahteve, ki so jih podali avgusta lani.

Od vlade pričakujejo tudi pojasnilo, ali rešitve pri poklicnih gasilcih kakorkoli vplivajo na vrednotenje delovnih mest zaposlenih, ki jih zastopajo, še posebej pooblaščenih uradnih oseb. Po mnenju skupnega stavkovnega odbora namreč vplivajo, še posebej v delu ohranitve plačnih razmerij znotraj dejavnosti.

Sindikati opozarjajo, da je odprava anomalij pooblaščenim uradnim osebam prinesla zvišanje za največ dva plačna razreda, ne pa za tri, kar je uspelo poklicnim gasilcem. S tem je vlada dodatno porušila primerljivost s pooblaščenimi uradnimi pooblačenimi osebami.

Zato ugotavljajo, da vlada daje prednost tistim, "ki so protestirali ali zgolj grozili z najavo stavke". Zahtevajo, da se predsednik vlade nemudoma sestane s stavkovnim odborom, kot je to storil v primeru gasilcev, sicer bodo "te zahteve vklopili v stavko 24. januarja".

V skupnem stavkovnem odboru so združeni Sindikat državnih organov Slovenije, Sindikat carinikov Slovenije, Sindikat ministrstva za obrambo, Sindikat veterinarjev Slovenije, Sindikat vojske, obrambe in zaščite ter Sindikat pilotov ministrstva za obrambo.