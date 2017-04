Po državi zagoreli kresovi

Na predvečer prvega maja po Sloveniji tradicionalno zagorijo kresovi. (Foto: 24ur.com)

Na predvečer praznika dela so po Sloveniji zagoreli kresovi.

Tradicionalno je ogenj zagorel tudi na ljubljanskem Rožniku, kjer je letos kresovanje potekalo pod geslom Povezujemo. Zbrane so nagovorili sindikalisti, ki so pozvali k prizadevanjem v boju za delavske pravice, ki so v zadnjih letih bile večkrat kršene.

Za predsednika Pergama Jakoba Počivavška 1. maj je in ostaja delavski praznik. Kot je povedal na torkovi novinarski konferenci ZSSS, to dokazuje tudi dejstvo, da že drugo leto sindikati skupaj organizirajo prvomajsko prireditev in tako pokažejo, da prvi maj praznujejo zato, ker so delavci v preteklosti stopili skupaj in si s skupnim bojem izborili temeljne delavske pravice.

Počivavšek v tem vidi vzporednico z današnjim časom, pri čemer je spomnil na problematiko plač, slabe delovne pogoje, nove tehnologije in podobno. Vse to po njegovem mnenju predstavlja tudi nov izziv za sindikate.

Številni sicer menijo, da praznik dela ni več, kar je nekoč bil, prav tako menijo, da se je vloga sindikatov spremenila iz borbe za delavce v politična združenja.

Praznična kresovanja so potekala tudi po drugih krajih, pri čemer jih niso organizirali le sindikati, temveč tudi različna lokalna društva in organizacije.