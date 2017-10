Po Glažarju odhajata še dve članici sveta UKC Ljubljana

Svet UKC Ljubljana ostal že brez treh članov. (Foto: Damjan Žibert)

Predstavnici ustanovitelja v svetu UKC Ljubljana Mateja Radej Bizjak in Simona Hribar Motore sta podali odstopno izjavo, so potrdili na ministrstvu za zdravje. Tako svet po odstopu njegovega predsednika Tomaža Glažarja ostaja že brez treh članov.

Minuli teden je namreč odstopno izjavo podal najprej Glažar. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je novinarjem pojasnila, da je odstop sprejela ter bo vladi predlagala njegovo razrešitev.

Glažar je sicer v četrtek odstopil, potem ko so iz koalicije prišle ostre kritike na njegovo izjavo, da svet UKC ne bo odločal o odgovornosti vodstva UKC za otroško kardiologijo. Kot razlog je sicer navedel, da "so posamezni člani vlade neupravičeno diskreditirali delo sveta zavoda in posegali v avtonomnost njegovih odločitev".

Ministrica je na vprašanje, ali se ji zdi odstop utemeljen, ponovila svoje ocene, da vodstvo ni dovolj storilo za odpravo nepravilnosti na otroški kardiologiji, kljub temu pa ostalo na položaju, saj svet zavoda o njegovi odgovornosti ni odločal.

Je pa v petek večina članov sveta UKC Ljubljana v sporočilu za javnost opozorila, da se o odgovornosti strokovne direktorice ali generalnega direktorja UKC Ljubljana svet res ni izrekel, vendar pa ne drži, "da bi svetniki sklenili, da o odgovornosti vodstva za slabe razmere v službi za otroško kardiologijo ne bodo odločali ali da odgovornost najvišjega vodstva ne obstaja".

Svet zavoda se je namreč seznanil s podporo strokovnega sveta strokovni direktorici pri nadaljevanju začetih aktivnosti na področju izvajanja programa zdravljenja bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami. Sklenili so tudi, da na naslednjo seji sveta zavoda spregovorijo o varnostnih zapletih na UKC in k točki povabijo pooblaščenko za varnost bolnikov v UKC Jelko Mlakar, seznanili pa so se tudi s sklepi projektnega sveta za izvedbo prvega in drugega strateškega cilja strategije obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno napako v UKC Ljubljana.

Danes so iz UKC Ljubljana posredovali tudi izjavo šestih članov in članic sveta, v katerem ti zanikajo, da bi z omenjenim zapisom na laž postavljali Glažarja. Želeli so namreč zgolj pojasniti, kaj se je na seji dogajalo ob obravnavi točke otroške kardiologije in kardiokirurgije.

Vlada bo torej, kot kaže, morala imenovati tri nove člane sveta zavoda kot predstavnika ustanovitelja.

Svet UKC Ljubljana sicer sestavlja šest predstavnikov ustanovitelja, trije predstavniki zaposlenih ter po en predstavnik mesta Ljubljana in uporabnikov.