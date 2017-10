Prazniki bodo suhi, a hladni. V torek in sredo zjutraj je možna celo slana

Zjutraj so bile temperature marsikje okoli ledišča, v Postojni, Slovenj Gradcu in na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pa celo 0 stopinj Celzija. V Babnem polju, ki je najhladnejši naseljen kraj v Sloveniji in ga imenujemo tudi slovenska Sibirija, pa so zjutraj izmerili celo dve stopinji pod ničlo.

Po hladnem jutru pa je pred nami topel in sončen jesenski dan.

Danes bo tako precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno, občasno tudi pretežno oblačno. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Popoldne ali zvečer bo predvsem na vzhodu in severu rahlo deževalo. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7, ob morju do 12, najvišje dnevne od 15 do 19 stopinj Celzija.

V soboto se bo delno zjasnilo, nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni Sloveniji bo popoldne rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vse do naslednjega četrtka bo večinoma suho vreme. Le v petek in nedeljo popoldan bo na severu in ponekod na vzhodu države rahlo deževalo. (Foto: iStock)

V torek in sredo zjutraj je možna slana

V nedeljo se bo Alpam od severa bližala hladna fronta, ki bo v noči na ponedeljek oslabljena prešla tudi Slovenijo. Za njo se bo nad Alpami okrepil anticiklon in vztrajal do srede. V četrtek in petek se bo višinska dolina hladnega zraka pomaknila nad Sredozemlje, kjer bo zato nastalo ciklonsko območje.

V nedeljo zvečer ali v noči na ponedeljek bo ponekod v notranjosti Slovenije rahlo deževalo. Od ponedeljka do srede bo suho in hladno vreme, predvsem v torek in sredo bo zjutraj marsikje slana. Po nižinah bo tudi nekaj megle. V četrtek in petek kaže na oblačno vreme z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1200 m nad morjem.