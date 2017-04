Po izgubi več kot 100 kilogramov trdi: 'Z dietami ne boste ničesar dosegli!'

Jedel je le sadje in zelenjavo, imel tri manjše obroke na dan, iz jedilnika pa je črtal kruh in testenine - toda nič ni pomagalo. Obiskal je tudi nekaj znanih zdravnikov, šel skozi različne tretmaje, toda vse, kar se je pri tem naučil, je bilo metanje denarja skozi okno.

Leta 2014 je John tehtal neverjetnih 172 kilogramov. Ob tem so se mu pojavile različne zdravstvene težave – dvakrat je pristal v bolnici zaradi povišanega holesterola, presnova pa se je zaradi neaktivnosti še bolj upočasnila. Preko spletnih portalov se je trudil najti rešitev, ki mu nebi odvzela preveč denarja, hkrati pa vrnila samozavest in voljo do gibanja. Preko Facebook strani je naletel na izdelek in se odločil, da ga bo poskusil.



"To so bile tablete za hujšanje PGC500 . Pomislil sem, da nimam kaj izgubiti, čeprav sem v tem obdobju izgubil skorajda vse. Zaradi teže nisem mogel redno hoditi v službo, prav tako pa nisem imel družabnega življenja. Vse se je zdelo brezupno."

John je začel jemati tablete redno, vsak dan. Rezultati so bili kaj kmalu vidni. Po mesecu dni se je uspel znebiti 8 kilogramov, kar ga je povsem presenetilo. "Po vsem tem so mi pomagale običajne tablete. Pomislil sem – neverjetno, pa kje so bile ves ta čas?!"



PGC500 tablete so britanskega porekla, ki so prišle na tržišče ravno v Johnovem času. Preverili smo te tablete, ki so se nedavno pojavile tudi na slovenskem tržišču. Odkrili smo, da njihova skrivnost leži v aktivnih snoveh, ki pospešujejo presnovo in preprečujejo sintezo maščob, ki se kopičijo v podkožnem tkivu. Glavna sestavina je hidroksi citronska kislina iz sadeža Garcinie Cambogie, ki pozitivno vpliva na organizem tako, da ga prisili, da vse obstoječe maščobe v telesu pretvori v energijo. Tablete vsebujejo tudi izvlečke sadja in zelenjave, ki jih vsakodnevno konzumiramo, kot so banane in brokoli. Edina razlika je ta, da čisti izvleček iz teh živil hitreje deluje na organizem.

John trenutno tehta 71 kilogramov in pravi, kako zelo srečen je, da je izdelek PGC500 odkril pravočasno. Glede na to, da se je ta izdelek pojavil tudi v Sloveniji, in sicer po bistveno nižji ceni kot je to v Veliki Britaniji, je morda vredno poskusiti, ali so te tablete za hujšanje končno formula, ki smo jo pričakovali.

Naročnik oglasa je Core Labs Ltd.