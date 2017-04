Po kaotičnem vikendu so se razmere na mejah umirile

Po kaotičnem vikendu so se razmere na meji umirile. (Foto: POP TV)

Na mejnih prehodih s Hrvaško so danes čakalne dobe le še za tovorni promet, pa še to le za vstop v Slovenijo. Kot pojasnjujejo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste, je to običajen pojav ob ponedeljkih zjutraj, saj je tovornjakom konec tedna prepovedana vožnja. Osebna vozila tekoče prehajajo mejo.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Jelšane dve uri, na mejnih prehodih Obrežje ter Starod pa okoli tri ure.

Hrvaški in slovenski policisti so opustili sistematični nadzor vseh potnikov

Prehajanje meje se je ponovno sprostilo v nedeljo, potem ko sta Slovenija in Hrvaška zaradi večurnih čakalnih dob na mejnih prehodih začasno opustili sistematični nadzor vseh potnikov na zunanjih schengenskih mejah, ki sta ga uvedli v petek. Natančneje se pregleduje le osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje.

"To velja do nadaljnjega, dokler ne bodo sprejeti kakšni novi dogovori z Evropsko komisijo. Zdaj potekajo priprave na pogovor z evropskimi predstavniki in nato se bo videlo, kako naprej," je pojasnila predstavnica Generalne policijske uprave (GPU) za odnose z javnostmi Vesna Drole. "V vsakem primeru se išče rešitve, ki bodo čim bolj prijazne ljudem, hkrati pa še vedno zagotavljale varnost," je dodala.

Sistematični nadzor potnikov na zunanjih schengenskih mejah je bil uveden zaradi varnostnih razlogov in povečane grožnje terorizma. Povečan promet na meji ta konec tedna je bil deloma tudi posledica počitnic v Avstriji in na Bavarskem.

Na ministrstvu za notranje zadeve so v nedeljo sicer pojasnili, da bo v začetku naslednjega tedna evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulus sklical sestanek, na katerem bodo obravnavali nekatera odprta vprašanja, povezana z izvajanjem sistematičnega nadzora na zunanjih schengenskih mejah.

''Republika Slovenija bo predstavila celovito informacijo o stanju in izpostavila predloge, ki jih je zagovarjala že v pripravi in v času sprejemanja uredbe. Prav tako bo izpostavila dejstvo, da je za učinkovito izvajanje ukrepov nujna ustrezna pripravljenost vseh držav, ki sodelujejo pri izvajanju uredbe,'' so poudarili na ministrstvu in zagotovili, da ostajajo v tesnih stikih tako s Hrvati kot tudi s predstavniki Evropske komisije