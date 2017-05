Po Kemisu, ki ima začasno prepoved zbiranja odpadkov, nova ekološka bomba v Kamniku

Okoljska inšpektorica naj bi v petek podjetju Kemis, v katerem je pred dvema tednoma izbruhnil požar, izrekla ustno odločbo o začasni prepovedi zbiranja odpadkov. Inšpektorica naj bi se za to odločila, ker je podjetje kršilo določilo iz okoljevarstvenega dovoljenja, da v primeru nesreče ne sme opravljati dejavnosti, je poročala TV Slovenija.

"Podjetje pa je kljub temu odpadke zbiralo. O tem bo zdaj verjetno razpravljal nadzorni svet Gorenja," je poročala Televizija Slovenija, ki je neuradno izvedela, da je v ustni odločbi začasna prepoved zbiranja odpadkov.

Direktor Kemisa Emil Nanut informacije o izreku ustne odločbe in njene vsebine za STA ni potrdil, je pa povedal, da se bodo odgovorni na to temo sestali.

V podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, kjer so skladiščili okoli 1400 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih, je požar izbruhnil 15. maja zvečer. Kot so objavili na spletni strani podjetja, jih je od vseh nevarnih odpadkov zgorelo, ali jih je ogenj oplazil, dobrih 456 ton.

Že vse od nesreče na Vrhniki opozarjajo, da nimajo pravih podatkov o posledicah požara na zdravje ljudi. Pristojne službe, od agencije za okolje, direkcije za vode, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in uprave za varno hrano, so sicer v okolici Kemisa vzele različne vzorce zraka, vode in zemljin in opravile različne analize, ki so pokazale na katastrofalno onesnaženje potoka Tojnica, onesnaženje s prepovedanim pesticidom atrazin tudi v Ljubljanici ter onesnaženje krme okoli Kemisa, medtem ko je bila solata ob avtocesti že skladna s predpisi. Voda iz vodovoda je pitna. Rezultati analize zemljin so pokazali tudi na siceršnje onesnaženje zemlje na tem koncu s težkimi kovinami, ki pa izvira še iz preteklosti.

Pristojni so rezultate pojasnjevali Vrhničanom tudi na petkovem srečanju, kjer se je zbralo okoli 400 občanov, a jih še niso pomirili, iz občinstva je bilo namreč slišati glasne očitke, da se država in stroka norčujeta iz občanov.

Vseh analiz namreč še ni, prav tako še vedno tečejo inšpekcijski postopki in kriminalistična preiskava. Kriminalisti in kriminalistični tehniki so sicer v sodelovanju s forenziki z Nacionalnega forenzičnega laboratorija okvirno locirali kraj, kjer bi lahko pričelo goreti.

Za torek je sklicana izredna seja vrhniškega občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali posledice ekološke nesreče zaradi požara v Kemisu, zlasti vpliv na okolje in zdravje ljudi.

A ne le občinski svet, o Kemisu bo razpravljal tudi državni zbor. Kdaj se bo odvila izredna seja, ki so jo zahtevali poslanci iz SDS in skupine nepovezanih poslancev ter poslanca Andrej Čuš (Nep) in Roberto Battelli (IMNS), bo znano v torek na kolegiju predsednika DZ, najverjetnejši datum pa je 9. junij.