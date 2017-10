Po napadu psov na Mavrlenu: 'Veterinarska inšpekcija je ponovno zatajila'

Veterinarska inšpekcija je enega od psov, ki so septembra do smrti ogrizli 71-letno žensko, že vrnila lastniku, sicer sinu žrtve. Zdaj ju čaka šolanje, a prav neustrezna vzgoja in slaba socialiazacija psov bi lahko bila razloga za napad. "Veterinarska inšpekcija je ponovno zatajila," so nad odločitvijo ogorčeni v zavodu za zaščito živali Pit.