Po novem imamo poseben urad, ki bo skrbel za nastanitev, oskrbo in vključevanje migrantov

(Foto: Reuters)

Vlada je danes potrdila ustanovitev Urada za oskrbo migrantov in integracijo. Odlok o ustanovitvi urada naj bi sicer predvidel trimesečni rok za dejansko vzpostavitev urada ter njegovo kadrovsko popolnitev.

Delo urada bo vključevalo skrb za vse vidike vključevanja migrantov v družbo, od nastanitve, zdravstvene oskrbe, vključevanja v izobraževalne in delovne procese, so sporočili iz Ukoma.

Ustanovitev urada, ki bo migrantom zagotavljal pravico do osnovne oskrbe, je predvidela novela zakona o tujcih, ki jo je DZ sprejel 26. januarja. Kot določa zakon, bo urad med drugim upravljal azilni dom ter organiziral delovanje in bivanje v njem.

Glavni razlog za prenos nalog na urad je, da nujni ukrepi zaščite javnega reda in notranje varnosti države terjajo usmerjeno in nadzorovano delovanje na področju oskrbe migrantov, ki vstopijo na ozemlje Slovenije.

(Foto: Reuters)

Tudi ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je pred časom dejala, da je nujno aktivno sodelovanje vseh resorjev, urad pa da naj bi bil tisti, ki bi se celovito ukvarjal z vprašanji nastanitve in oskrbe migrantov. Na urad se torej prenašajo tudi naloge, za katere je bilo pristojno ministrstvo za notranje zadeve, zato so z novelo zakona o tujcih posegli tudi v zakon o mednarodni zaščiti in zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb.