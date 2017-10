Po petih letih izjemen napredek malega Kristijana za katerega smo zbirali denar v akciji 'Mali koraki'

Se spomnite Kristijana, enega od obrazov akcije Mali koraki? Takrat smo opozarjali na avtizem, na težave avtističnih otrok in staršev, ki vse prevečkrat ostanejo sami. Denar, ki ste ga namenili, so starši uporabili za zdravljenje svojih otrok. Za zdravila in načine zdravljenja, ki jih naša zavarovalnica ne plača. In pet let po akciji je jasno, kaj vse naredijo močna volja mame, zdravila in znanje zdravnikov. Z Dunaja sporočajo: Kristijan ni več avtist.