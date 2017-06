Po polni urgenci poškodovanih minuli konec tedna nov poziv kolesarjem in motoristom

Če bomo na cesti pazili drug na drugega in upoštevali cestno prometne predpise, bo tragičnih nesreč zanesljivo manj. (Foto: Thinkstock)

Motoristična in kolesarska sezona sta v polnem razmahu, a kljub številnim pozivom k varni in uvidevni vožnji je jasno, da številni teh opozoril niso upoštevali. V zadnjih dveh vikendih so namreč na Urgentnem kirurškem bloku Kirurške klinike UKC Ljubljana obravnavali 1257 poškodovancev, od tega kar 102 kolesarja in 27 motoristov. Kot so sporočili iz bolnišnice, gre pri poškodbah kolesarjev najpogosteje za poškodbe glave zaradi neuporabe varnostne čelade ter za zlome ključnice in okončin. Motoristi največkrat utrpijo hude telesne poškodbe glave, notranjih organov in medenice, ki nemalokrat vodijo v trajno invalidnost ali celo v smrt.

Prav zato specialisti travmatologi v UKC Ljubljana ponovno opozarjajo na ranljivost vseh udeležencev v cestnem prometu in vse, tako kolesarje, motoriste in voznike motornih vozil, pozivajo, da so nadvse pazljivi in uvidevni do vseh udeležencev v prometu. Če bomo na cesti pazili drug na drugega in upoštevali cestno prometne predpise, bo tragičnih nesreč zanesljivo manj.

Več nasvetov policije kolesarjem za varno vožnjo najdete na naslednji povezavi, na naslednji povezavi pa nasvete za varno vožnjo motoristov.