Po požaru v Kemisu gredo kmetijski pridelki z Vrhnike spet v promet: 'Vsi vzorci so ocenjeni kot skladni in varni'

Iz Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v Kemisu so sporočili rezultate analiz enega vzorca mleka, enega vzorca solate in petih vzorcev zemlje, ki jih je prejela Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). "Iz rezultatov je razvidno, da sta oba vzorca živil (mleka in solate) skladna s predpisanimi mejnimi vrednostmi in ne predstavljata tveganje za zdravje ljudi," so zapisali v izjavi za javnost.

Vsi vzorci so ocenjeni kot skladni in varni. "Zaradi navedenega je UVHVVR sprostila sprejeti ukrep prepovedi dajanja v promet za solato in druge pridelke za kmetijsko gospodarstvo, kjer so bili vzeti vzorci in je doslej veljala prepoved," so še dodali.



Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela tudi rezultate analiz odvzetih vzorcev zemlje (vzorci so bili odvzeti na kmetijskih zemljiščih, pri čemer se je vzorčenje izvedlo na način, da so vzorčili samo zgornjo plast zemlje, zaradi potencialne površinske kontaminacije). "V nobenem od vzorcev zemlje ni bila presežena kritična mejna vrednost, ki ni bila presežena za noben parameter," sporočajo iz medresorske skupine.

Posnetek zemljiš, kjer je veljala prepoved dajanja kmetijskih pridelkov v promet (Foto: Arso)

V sredini tega tedna pričakujemo še rezultate analiz trave, na podlagi katerih bo UVHVVR spremenila veljavne ukrepe.

"Danes je bil naročen še odvzem šestih sestavljenih vzorcev zemljin in treh sestavljenih vzorcev vrtnin, katerih rezultati analiz bodo podlaga za delovanje na področju varovanja zdravja v bodoče," so še sporočili iz medresorske skupine.