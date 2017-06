Po požaru v Kemisu vzpostavili telefonsko linijo in e-naslov, samo v dveh dneh so prejeli več kot 200 sporočil

To je območje največjega vpliva požara v Kemisu. (Foto: Arso)

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v sredo, dva tedna po požaru v podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, zaradi katerega je prišlo do onesnaženja okolja, vzpostavili informacijski telefon ter e-naslov, kamor se lahko ljudje obrnejo z vprašanji, opažanji in drugimi informacijamio. Do petka do 19. ure so prejeli skupno 118 telefonskih klicev in 83 elektronskih sporočil. Samo v petek so prejeli 42 klicev in 19 elektronskih sporočil.

Pripravljajo tudi seznam najbolj pogostih vprašanj in odgovorov, ki bo predvidoma na voljo v začetku prihodnjega tedna.

V petek se je prvič sestala tudi medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicama požara v Kemisu. Na podlagi njenih sklepov bo prihodnji teden na Vrhniki vzpostavljena informativna pisarna. Oblikovali bodo tudi dve mobilni ekipi, ki bosta svetovali prebivalcem.

Delovna skupina, ki jo je imenovala vlada in jo vodi Srečko Šestan, se je dogovorila, da bosta v informativni pisarni strokovnjaka s področja varovanja zdravja in s področja varstva rastlin neposredno odgovarjala na vprašanja prebivalcev. V začetku naj bi odgovarjala dva dni v tednu po štiri ure.

V petkovem sporočilu po sestanku delovne skupine so ponovili tudi nekatere že znane ugotovitve uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Med drugim, da je bil eden od vzorec trave, ki je bil vzet z območja mesta požara, določen kot nevaren. Zato je bilo določeno območje prepovedi, ki je objavljeno na spletnih straneh NIJZ, objavljeno je tudi območje največjega vpliva požara.

V medresorski skupini so navedli tudi, da je zaradi varovanja zdravja ljudi ter presoje izpostavljenosti in dolgotrajnega vpliva na njihovo zdravje NIJZ določil širše območje dodatnih merjenj in spremljanj. "Vpliva na zdravje v širšem območju sicer ne pričakujemo, vendar ga želimo z gotovostjo izključiti," so zapisali.