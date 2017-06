Požar v Ljutomeru ni povzročil večje okoljske škode. Vzrok požara še ugotavljajo, izključen ni niti požig

Ljutomerčani so lahko po požaru v Eko Plastkomu, zaradi katerega morajo še vedno upoštevati priporočila za varovanje zdravja, nekoliko pomirjeni. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano namreč ocenjuje, da v požaru ni prišlo do katastrofalnih obremenitev vode, zraka, tal in kmetijskih pridelkov. Kriminalisti vzrok požara še ugotavljajo.

Laboratorij v svojem poročilu po doslej opravljenih analizah, ki ga je občina Ljutomer objavila na svoji spletni strani, ugotavlja, da požar ni povzročil večje okoljske škode. Z meritvami in jemanjem vzorcev je 9. junija začela mobilna enota ekološkega laboratorija MEEL, ki je svoje delo usklajevala z vodjo intervencije Dušanom Hunjadijem in poveljnikom ljutomerske civilne zaščite Brankom Novakom.

Obremenjenost kanala bo v nekaj dneh verjetno izzvenela

Jemali so vzorce zraka, zemlje, vode in pene iz bližnjega kanala Globetka. Dodatno so odvzeli vzorce pšenice, zemlje, vodo iz potoka nad in pod mestom požara, pene iz kanala ter solate z bližnjega vrta v stanovanjskem naselju. Meritve zraka so opravljali neposredno v bližini požara, odvzeli so tudi delce saj in pepela z bližnjega gasilskega avtomobila, ki je bil ves čas parkiran na kraju požara, navaja poročilo.

Ph vrednost vode iz kanala Globetka, dolvodno od pogorišča, je bil v nevtralnem območju, razmere s kisikom so bile ugodne, dodajajo. V potoku so bili vidni živi drobni vodni organizmi. Prve meritve iz kanala so sicer pokazale nekoliko višje obremenitve vode s svincem, aluminijem, cinkom, kadmijem in kositrom. Koncentracija teh kovin je bila višja v peni, ki je plavala na površini vode. Laboratorij zagotavlja, da bo obremenjenost kanala v prihodnjih dneh verjetno izzvenela.

V zraku niso bile prisotne halogeniranje spojine

Tudi večjih obremenitev zraka, v katerem so podrobno preverjali halogenirane spojine, niso zaznali. "Na osnovi izvedenih analiz zraka in prahu iz gasilskega vozila ocenjujemo, da so bili okolje in ljudje v času požara, ko jih je dosegla dimna zastava, sicer več ur izpostavljeni visokim koncentracijam prašnih delcev (vključno s sajami). Analiza zraka pa kaže, da v zraku niso bile prisotne halogenirane spojine," so navedli.

Z analizo ekstrakta prašnih delcev je laboratorij sicer v delcih zaznal prisotnost ogljikovodikov C15 do C40. Ti so posledica nepopolnega zgorevanja voskov in polimerov, kar sta osnovna gradnika sveč, ki so gorele.

NIJZ odsvetuje uporabo vrtnin, ki se ne dajo primerno olupiti

V vzorcih tal oziroma zemlje, pšenice in solate niso opazili saj, identificirali spojin, ki bi jih pripisali posledicam požara, ali vonjali "vonja po požaru", še navaja poročilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje sicer prebivalcem v svojih priporočilih, ki jih je pred dnevi tudi dopolnil, uporabo vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo in se ne dajo ustrezno olupiti, odsvetuje.

Policija po neuradnih informacijah primer raziskuje predvsem v smeri malomarnosti, izključen pa ni niti požig. (Foto: Bralec Nino)

Vzrok požara še ni znan. Po neuradnih informacijah policija primer raziskuje predvsem v smeri malomarnosti, izključen pa ni niti požig. Po informacijah časnika Dnevnik pa naj bi bilo iz posnetkov na varnostnih kamerah, nameščenih okoli Eko Plastkoma, ki so jih kriminalisti zasegli prejšnji teden, razbrati, da je bil požar verjetno podtaknjen.