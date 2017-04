Po prvih težavah sistem eNapotnic vendarle deluje. Starejši kljub temu v strahu, ali ga bodo znali uporabljati

Zdravniki so opozarjali, da sistem eNapotnic in eNaročanja ne deluje tako, kot bi moral in njihova opozorilasta vzela resno tudi zdravstveno ministrstvo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje ter odpravila napake. Še vedno nekatere bolnišnice ne omogočajo elektronskega naročanja, v skrbeh so tudi starejši, ki se bojijo, da se ne bodo znali naročiti na specialistične preglede.