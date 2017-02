Po razkritju igel v vlakih poostrili nadzor: štirje varnostniki skupaj na obhode in posodobljen videonadzor

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Grozljivo izjavo smo preverili. Lani smo v rubriki 24UR Inšpektor tudi sami odkrili narkomanski pribor na sedežih vlaka, ki je čakal na čiščenje. Po objavi prispevka so Slovenske železnice poostrile varnost, pripoveduje Zoran Matijevič iz službe za varovanje SŽ ŽIP, zdaj na nočne obhode hodijo vsaj štirje varnostniki skupaj, prav tako so posodobili videonadzor. Tako so, vsaj začasno, uspeli pregnati narkomane z vlakov.

Še vedno pa na desetine uporabljenih narkomanskih igel leži okoli železniških tirov, le nekaj korakov od potniških peronov, po katerih gre dnevno 20.000 potnikov. Zakaj jih nihče ne pospravi? In zakaj se v Ljubljani množica odvisnikov še vedno drogira pod mostovi, v parkih, na železniški postaji?

"Naš cilj je, da umaknemo uporabnike s terena, da se ne fiksajo v takšnih pogojih kot je tu, ker takšni pogoji povzročajo več smrtnih izidov in zapletov," opozarja dr. Milan Krek. A drogiranje na javnih mestih je realnost, ste lahko videli že v Inšpektorju pred tednom dni. Tokrat boste videli tudi, kako sterilni pribor po Sloveniji razdeljujejo mobilne enote, kje so vzroki, da najstniki zaidejo v droge in kakšne možnosti imajo, da se izvijejo iz primeža odvisnosti.