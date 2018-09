Po skoraj štirih mesecih Bazen Tivoli spet obratuje

Bazen Tivoli, ki je bil zgrajen leta 1973, je končno doživel celovito prenovo, s poudarkom na energetski sanaciji, s katero želijo doseči zmanjšanje porabe energentov in dvigniti uporabo obnovljivih virov energije ter posledično znižati emisije toplogrednih plinov. Preverili smo, kaj vse so sanirali.

Bazen Tivoli in sorodni objekti, ki so jih konec maja zaradi energetske prenove zaprli, so danes uradno odprli svoja vrata. Plavalna sezona se je sicer začela že 17. septembra, danes v času rekreacije pa je v okviru evropskega tedna športa plavanje brezplačno.

FOTO: Miro Majcen

Okolju in žepu prijazna prenova V zavodu Šport Ljubljana so ob začetku del obljubili izboljšave in posodobitve objektov. Dela so tako med drugim obsegala izolacijo fasade in stropov, zamenjavo stavbnega pohištva, vgradnjo termostatskih ventilov in toplotne črpalke, prenovo kotlarne ter obnovo razsvetljave.

Na strehi so postavili sončne celice. FOTO: Miro Majcen

Občina je energetsko prenovo plavalnega dela Tivolija izvedla, ker želi doseči zmanjšanje porabe energentov in dvigniti uporabo obnovljivih virov energije ter posledično znižati emisije toplogrednih plinov. Dela na športnem objektu v Tivoliju sicer spadajo v sklop širše energetske prenove stavb v lasti občine. Za ta namen je občina aprila lani sklenila javno-zasebno partnerstvo z družbama Petrol in GGE, ki predvideva sanacijo 48 objektov, med katerimi so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne inštitucije, športni objekti in objekti mestne uprave.

Sanacija je obsegala tudi vgradnjo termostatskih ventilov in toplotne črpalke. FOTO: Miro Majcen