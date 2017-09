Po skoraj treh tednih znova opazili medveda pod Šmarno goro

Konec avgusta smo poročali, da so ob vznožju Šmarne gore opazili medvedko z mladičema. Od takrat do danes novih prijav, da naj bi na tem območju opazili medveda, tako lovci Lovske družine Šmarna gora kot tudi območna enota Zavoda za gozdove niso dobili. Do danes.

V Sloveniji je približno 450 medvedov, število pa ostaja konstantno. (Foto: iStock)

Dopoldan je namreč ena od obiskovalk Šmarne gore na Facebook strani ljubiteljev te priljubljene pohodniške destinacije objavila obvestilo z naslednjo vsebino: "Malce previdnosti ni odveč za vse ljubitelje Šmarne gore. Ravnokar pri sestopu na strani Šmartnega opazila medvedjega mladiča. Mi ni bilo niti malo smešno, je pa poskrbel za dodatno kardio vadbo. Na zavodu za gozdove RS so mi potrdili, da že 14 dni nimajo pojma, kje se medvedi nahajajo."

Zavod za gozdove na teren poslal člana interventne skupine

Seveda smo vse skupaj preverili tudi na območni enoti Zavoda za gozdove, kjer so pojasnili, da so prejeli isto prijavo in da so na teren že poslali člana interventne ekipe. Ali gre za medvedjega mladiča, ki so ga opazili na tem območju že konec avgusta, še ne vedo, jih pa v vsem tem vmesnem času nihče ni obvestil, da bi opazil medvedko ali njena mladiča.

Poklicali smo tudi vodjo Lovske družine Šmarna gora Ivana Beka, ki o tem opozorilu ni bil obveščen. Prav tako vse od začetka septembra do danes lovci niso bili obveščeni, da bi kdo na širšem območju Šmarne gore opazil medvede.

Predvidevali, da bo na tem območju le krajši čas

Konec avgusta smo poročali, da so nekateri obiskovalci Šmarne gore opazili medvedko z mladičema. Ta naj bi pod Šmarno goro prišla iz smeri Mengša, in sicer prek Rašice. Takrat so lovci predvidevali, da je medvedka prišla s Krvavca, prav tako so ocenjevali, da bo šla najverjetneje kmalu naprej, in sicer v smeri proti Pokljuki, saj se medvedi po navadi hitro premikajo naprej, a ji očitno to območje, kjer je hrane še vedno dovolj, ustreza.

Kot so konec avgusta opozarjali lovci, medvedka z mladičema ni nevarna. Zaenkrat še ni povzročila nobene škode in tudi ljudi ni napadla. A previdnost ni odveč. Med gibanjem v gozdu - sedaj, ko je sezona gobarjenja na višku, je obiskovalcev v naših gozdovih še več - bodite dovolj glasni, tako se bo medvedka pravočasno umaknila. Če pa se z njo srečate, pa se ne ustavljajte in je ne opazujte, pač pa nadaljujte pot.

Preberite še več o tem, kako se odzvati, če srečate medveda.