Po slovenskih gozdovih se sprehaja vedno več medvedov

Medvedja družina. (Foto: Marko Masterl)

V Sloveniji je konec leta 2015 živelo približno 564 medvedov. Rezultati kažejo precejšnje povečanje števila, saj se je v primerjavi z oceno, narejeno v letu 2007, populacija medvedov dvignila za kar 33 odstotkov, so sporočili iz Biotehniške fakultete. Na osnovi zanesljivih znanstvenih podatkov so številčnost medvedov pri nas prvič ocenili leta 2007. Ponovitev raziskave pa daje boljši vpogled v številčno gibanje populacije medvedov, omogoča boljše nadaljnjo varovanje in upravljanje te živalske vrste.

Terensko delo, ki je zajemalo intenzivno zbiranje vzorcev po celotnem življenjskem območju rjavega medveda, je skupaj s projektno ekipo in drugimi prostovoljci opravilo več kot 1000 sodelujočih. Vzorčenje so končali v treh mesecih konec leta 2015 in v tem času zbrali 2472 vzorcev.

Prostorski prikaz nabranih genetskih vzorcev medvedov v Sloveniji. (Foto: Zavod za gozdove)

V raziskavi je odlično sodelovalo več inštitucij. Raziskava je bila opravljena v okviru večletnega evropskega projekta LIFE DINALP BEAR, ki se je začel leta 2014 in bo končan v letu 2019. Pri nas ga vodi Zavod za gozdove Slovenije, pomaga pa jim tudi Lovska zveza Slovenije. Poleg tega je sodelovalo devet partnerjev iz štirih različnih držav: Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije.

Z raziskavo doseženih več ciljev

Poleg ocenitve številčnosti medvedov so z raziskavo dosegli še en cilj. Raziskovalci so pri svojem delu uporabljali najsodobnejše znanstvene metode in verjetno prvi na svetu uporabili naslednjo generacijo sekvenciranja DNK za genotipizacijo neinvazivnih genetskih vzorcev velike prostoživeče populacije. Spremljanje medvedje populacije bo z izboljšanimi laboratorijskimi metodami hitro in cenejše.

V Sloveniji konec leta 2015 živelo približno 564 medvedov. (Foto: Miran Krapež)

Vsi sodelujoči pri projektu se strinjajo, da so s pridobljenimi ocenami naredili pomemben korak pri poznavanju dinamike številčnosti gibanja in spolne strukture medvedje populacije pri nas. Upravljanje in poseganje v populacijo rjavega medveda bo z novimi rezultati veliko lažje.