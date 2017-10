Po uporu na Povšetovi še upor na Dobu

Devet zapornikov je splezalo na cevi toplovoda. (Foto: Miro Majcen)

V zaporu na Dobu se je po informacijah 24UR ZVEČER danes popoldan uprla skupina zapornikov. Ti naj ne bi hoteli nazaj v svoje celice po popoldanskem sprehodu. Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij so potrdili, da se je upor zgodil. Sporočili so, da je v času popoldanskega sprehoda devet obsojencev splezalo na cevi toplovoda‎. "Po opozorilu in izdanem ukazu so se obsojenci sami vrnili nazaj, tako da prisilna sredstva niso bila uporabljena," so sporočili.

Novinarji večerne oddaje so na terenu in preverjajo, kaj se je dogajalo v zaporu. Po naših zadnjih informacijah je cesta do zapora na Dobu zaprta, zaporo pa varujejo oboroženi pravosodni policisti.

Več informacij bo znanih v oddaji 24UR ZVEČER, ki bo na sporedu ob 22. uri in pet minut.