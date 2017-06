Dan D za arbitražo: Slovenska delegacija prispela v Palačo miru, hrvaške strani ne bo

Razsodbo, ki se bo začela ob 14. uri v Palači miru v Haagu, boste lahko V ŽIVO spremljali na naši spletni strani.

Arbitražno sodišče je po štirih letih delovanja izdalo končno razsodbo glede kopenske in morske meje med Slovenijo in Hrvaško, ki je državi nista uspeli določiti vse od njunega nastanka. Branje razsodbe se bo začela ob 14. uri v Palači miru v Haagu.

Za "zgodovinsko" odločitev očitno vlada precejšnje zanimanje tudi v mednarodni javnosti. Kot so sporočili s Stalnega arbitražnega sodišča, se bo javne razglasitve sodbe po pričakovanjih udeležilo 25 diplomatov iz 17 držav, za dogodek pa je akreditiranih več kot 30 predstavnikov mednarodnih medijev. Razglasitev bo mogoče spremljati tudi preko spleta.

Slovenska ekipa z zunanjim ministrom Karlom Erjavcem je tja že prispela, tam bodo tudi slovenska agentka Mirjam Škrk in odvetniška ekipa Slovenije. Hrvaška stran ni prisotna, saj ponavlja, da je arbitražni proces kontaminiran in ga zato več ne priznavajo.

Hrvaški premier Andrej Plenković je dejal, da se bodo z vsebino sodbe v zagrebu seznanili, "ko bo objavljena na spletu oziroma v neposrednem prenosu".

Uradni Zagreb s Plenkovićem na čelu je potrdil, da ne bo prevzel arbitražne sodbe. (Foto: AP)

Odločitev arbitražnega sodišča je za Hrvaško nesprejemljiva, ne glede na to, kako jo bodo komentirali ostali akterji, države ali mednarodne inštitucije, je dodal. Hrvaški državni vrh se sklicuje na odločitev hrvaškega sabora iz julija 2015 o izstopu iz arbitražnega postopka, ker naj bi bilo delovanje arbitražnega sodišča "nepopravljivo kontaminirano" v aferi Drenik-Sekolec.

Plenković je dodal, da je treba nadaljevati dialog s Slovenijo ne glede na to, "kaj se bo zgodilo". Sicer pa v Zagrebu ponavljajo, da pričakujejo, da se Slovenija ne bo lotila enostranske implementacije sodbe, prav tako pričakujejo, da kazen za izstop iz arbitraže ne bo slovenska blokada hrvaškega vstopa v območje schengna.

"Kdorkoli bi poskusil blokirati ali preprečiti zasluženi napredek Hrvaške na podlagi izpolnjenih kriterijev, ne bo na dobri poti. Verjamem, da bomo z dialogom preprečili takšne situacije," je odgovoril Plenković.

Slovenska ekipa ob prihodu pred Palačo miru. (Foto: 24ur.com)

Slovenija je v zameno za sklenitev sporazuma odpravila vse zadržke v procesu vstopa Hrvaške v EU

Arbitražni sporazum sta po posredovanju Evropske komisije 4. novembra 2009 ob prisotnosti švedskega premierja Fredrika Reinfeldta v imenu predsedstva Sveta EU, podpisala tedanji slovenski premier Borut Pahor in njegova hrvaška kolegica Jadranka Kosor. S tem sporazumom, ki so ga slovenski volivci leta 2010 potrdili tudi na referendumu, sta se državi zavezali, da predajata vprašanje meje, ki ga nista bili sposobni rešiti v skoraj 20 letih pred tem, arbitražnemu sodišču. V zameno za sklenitev sporazuma je Slovenija odpravila vse zadržke v procesu hrvaškega približevanja EU, katere članica je Hrvaška postala 1. julija 2013.

Arbitražno sodišče je nato napovedalo, da bo odločitev objavilo sredi decembra 2015. A se je zapletlo. Objavljeni so bili objavljeni prisluhi pogovorov med arbitrom Sekolcem in tedanjo slovensko agentko Simono Drenik. Hrvaška je ocenila, da je s tem prišlo do nepovratne kontaminacije postopka in napovedala enostranski izstop iz arbitražnega procesa in odstop od arbitražnega sporazuma.

Slovenija je temu oporekala in tudi arbitražno sodišče je 30. junija lani odločilo, da je Slovenija sicer kršila arbitražni sporazum, da pa te kršitve niso bile takšne, da bi Hrvaška lahko izstopila iz sporazuma in da sodišče ne bi moglo sprejeti končne razsodbe.

Kaj se bo zgodilo po razsodbi?

Z objavo razsodbe se bo delo arbitražnega sodišča končalo. Državi bosta imeli potem v skladu z arbitražnim sporazumom pol leta časa, da sodbo implementirata. Hrvaške v spoštovanje odločitve arbitraže sicer pravno ne bo mogoče prisiliti.

Sporazum sta podpisala Borut Pahor in Jadranka Kosor. (Foto: Reuters)

Sporne točke

Piranski zaliv

Meja v Piranskem zalivu in stik Slovenije z odprtim morjem je eno glavnih odprtih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško pri določanju meje med državama. Slovenija zagovarja, da je bil na presečni datum 25. junija 1991 Piranski zaliv v celoti slovenski, saj so slovenski organi oblasti izvajali jurisdikcijo v celotnem zalivu in še čez. Prav tako Slovenija zagovarja, da je imela ob razpadu skupne države teritorialni izhod na odprto morje. Hrvaška se s tem ne strinja.

Levi breg Dragonje

113 hektarov južno od sedanjega toka reke Dragonje oz. kanala sv. Odorika. Pas v povprečni širini 200 metrov se razteza 6 kilometrov nizvodno od mostu pod naseljem Kaštel oz. Dragonja do najbolj južne točke k.o. Sečovlje ob vznožju hribovja. Na tem območju so trije zaselki - Škodelin, Bužini in Mlini-Škrilje ter tudi hiša Joška Jorasa.

Slovenija meni, da je celotno območje slovensko, tudi prebivalci območja so bili povezani z infrastrukturo Slovenije. Hrvaška na drugi strani meni, da meja poteka po reki Dragonji. Nekaj časa je celo zahtevala mejo po stari strugi reke sredi Sečoveljskih solin. Zatrjuje, da so njeni organi prevladujočo jurisdikcijo na tem območju izvajali tudi pred osamosvojitvijo.

Snežnik

Gre za gozdno območje na vzhodnem pobočju Snežnika v velikosti 70 hektarov, sedem t. i. Tomšičevih parcel. Po mnenju Slovenije je to nesporno slovensko ozemlje, a so različna hrvaška gozdna gospodarstva na tem območju gospodarila oz. izvajala sečnjo vse od leta 1950. Za območje se prav tako vodi dvojni kataster.

Trdinov vrh

Trdinov vrh ali hrvaška Sveta Gera je s 1178 metri nadmorske višine ena najvišjih vzpetin v Gorjancih. Na vrhu sta telekomunikacijski stolp ter vojaški objekt, za katerega Hrvaška trdi, da ga je Slovenija okupirala. To, sicer eno najbolj znanih spornih območij na slovensko-hrvaški meji, je relativno majhno; spornih je le nekaj kvadratnih metrov.

Drage - Sekuliči

Gre za 335 hektarov veliko k.o. Sekuliči, ki leži na jugozahodnih obronkih Gorjancev na območju Bele krajine. Severni del je gozdnat, na jugu pa so vas Drage in nekaj obdelovalnih površin. Hrvaška trdi, da je to območje njeno, saj je bilo zgodovinsko del hrvaške k.o. Sekuliči. Slovenija temu oporeka.

Brezovica pri Metliki

Gre za nekaj hektarov veliko sporno območje pri Metliki, kjer je kataster dobesedno razdrobljen, za del območja pa se vodi tudi dvojna evidenca oz. evidence sploh ni. Katastrska meja na tem območju je sporna in hkrati povsem neživljenjska; povezovalna cesta na primer na nekaj sto metrih večkrat prečka mejo zemljiškega katastra.

Območje Mure

Mura je bila zgodovinsko naravna meja med Slovenci in Hrvati. A reka je nato večkrat spremenila tok, bila je tudi regulirana. Katastrske meje temu niso sledile. Posledica je, da na slovenskem, levem bregu leži za okoli 800 hektarov katastrsko hrvaških območij, na hrvaškem pa za okoli 260 hektarov katastrsko slovenskih območij. Med spornimi območji je predvsem kraj Mirišče, ki je povsem navezano na Slovenijo. Ko je Hrvaška leta 2006 začela graditi cesto k temu območju, je Slovenija na mejo poslala celo policijske posebne enote.

