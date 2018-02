Pred nami mrzla in meglena jutra: temperature tudi do deset stopinj pod ničlo

Potem ko se je teden začel z močnim sneženjem, so se razmere večinoma že povsod umirile. Podrobnejšo napoved s podatki o sneženju si lahko preberete tukaj.

Kot navajajo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso), velik del Slovenije prekriva najvišja snežna odeja v tej zimi. Novega sneženja pa v tem tednu ne pričakujejo.

Snežni rekordi v Sloveniji

Izbrskali smo nekaj podatkov o slovenskih snežnih rekordih. Večino rekordov drži Kredarica, kar ne preseneča. Tam so izmerili največjo višino snežne odeje, ki je 22. aprila 2001 znašala 700 centimetrov. 12. decembra lani je na Kredarici padel še en rekord, in sicer so izmerili največjo višino novozapadlega snega, in sicer 130 centimetrov. Največja višina novozapadlega snega v krajih pod 500 metrov nadmorske višine je zapadla 4. marca 1970 v kraju Soča, največja vsota višin novozapadlega snega v eni sezoni pa na Kredarici, ko je v sezoni 2000/2001 zapadlo kar 1622 centimetrov snega. Kredarica ima še dva rekorda. Zanimiva sta še podatka, da smo imeli najzgodnejše sneženje v krajih pod 500 metrov nadmorske višine v kraju Kotlje, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 11. septembra 1972, najpoznejše sneženje v krajih pod 500 metrov nadmorske višine pa smo imeli 10. junija 1974 v kraju Nomenj.

Ste vedeli, da nas je sneg v nižinah najzgodneje presenetil 11. septembra 1972, najpozneje pa 10. junija 1974? Letošnja zima je s snegom radodarna in je že poskrbela za en rekord. (Foto: Aljoša Kravanja)

Prihajajo mrzla jutra

Sreda bo delno jasna s spremenljivo oblačnostjo, v vzhodnih krajih bo občasno pretežno oblačno. V severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter. Zjutraj bo po nekaterih nižinah predvsem osrednje in jugovzhodne Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do –7, v alpskih dolinah do –10, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci Arsa.

V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo mrzlo in po nekaterih nižinah megleno. V petek bo večinoma sončno in predvsem zjutraj precej hladno, po nekaterih kotlinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost.

Mrzlo in sončno bo. (Foto: 24ur.com)

Ob koncu tedna bo precej oblačno in nekoliko topleje, v nedeljo, ko nas bo prešla šibka vremenska motnja, je mogoč tudi rahel dež.

Prva polovica prihodnjega tedna bo predvidoma spet precej sončna, po kotlinah se bo dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost.