Po vikendu nas čakajo plohe in nevihte, shladilo se bo, a na Arsu mirijo: Gre za kratkotrajno poslabšanje

Po večinoma sončnem in toplem vikendu nas v ponedeljek in torek čakajo plohe in nevihte, poleg tega se bo tudi občutno shladilo, temperature bodo padle na okoli 20 stopinj Celzija, kaže vremenska napoved. Na Arsu smo preverili, kako dolgo bo trajalo poslabšanje vremena: "To bo le kratkotrajno, proti koncu naslednjega tedna nas čaka spet obilo sonca in temperature približno takšne, kot smo jih imeli te dni," je povedal dežurni prognostik Brane Gregorčič.

Za vse, ki vročine ne prenašajo preveč dobro, pa je bržkone dobra novica tudi, da vročinskega vala ni na vidiku. "Vsaj v prvi polovici junija ga ne pričakujemo," je dejal Gregorčič. Vseeno pa bo dovolj toplo, da bo skok v morje že prav prijeten. Prijetna pa je tudi temperatura morja, ki že dosega okoli 25 stopinj Celzija.

Za vikend toplo, možne so krajevne plohe in nevihte

Danes bo sicer delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti Slovenije spet pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko ponekod zavlekle tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Ponoči se bo postopno razjasnilo, tu in tam bo po nižinah lahko nastala kratkotrajna megla.

Jutri bo večinoma sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale le posamezne vročinske nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, v alpskih dolinah okoli 10, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

Tudi v nedeljo bo dokaj sončno, občasno bo na nebu precej tanke koprenaste oblačnosti. Pihati bo začel jugozahodni veter. Zvečer in v noči na ponedeljek se bo oblačnost povečala, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma nevihte.

Kakšno bo vreme v vašem kraju, si lahko preberete tukaj.