Po vsaj desetih letih nevzdržnih pogojev le odprli obnovljeni klinični oddelek za pljučne bolezni

V UKC Ljubljana so le odprli obnovljeni klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije interne klinike. Ekipa in bolniki so bili v nevzdržnih pogojih že vsaj zadnjih deset let. Bolniki po transplantaciji niso imeli lastne sobe, prostora ni bilo niti za ambulanto, s sten je odpadal omet. Pri projektu, vrednem 430 tisoč evrov, so pomagali celo nekateri bolniki in akcija naše televizije Mali koraki za velik cilj.