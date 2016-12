Nameravate na zabavi piti alkohol? Avtomobilske ključe pustite doma in izkoristite brezplačen prevoz s taksijem

Od novega leta nas loči le še pet dni in decembrske zabave so v polnem teku, ponavadi pa jih spremlja tudi večja količina alkohola in nažalost pogosto tudi velika neodgovornost voznikov, ki se pijani usedejo za volan. Da se ne bi zabave končale tragično, lahko poskrbite tudi tako, da izkoristite možnost brezplačnega prevoza s taksijem.

DrogArt namreč že šesto leto zapored decembra z akcijo After taxi informira mlade o nezdružljivosti alkohola in vožnje ter jih spodbujajo k odgovornemu ravnanju v prometu. Kot je povedala Tanja Rudolf Čenčič iz združenja Drogart, so akcijo razširili tudi na splošno populacijo, ker opažajo, da tudi starejši še vedno niso opustili pitja in vožnje.

Z brezplačnimi kuponi After taxi v vrednosti pet evrov, ki jih sofinancira ljubljanska mestna občina, v Drogartu pomagajo načrtovati varen prevoz za tiste, ki se zabavajo in pijejo alkohol.

Če nameravate na zabavi piti alkohol, avtomobilske ključe pustite doma. Izkoristite možnost brezplačnega prevoza s taksijem. (Foto: Thinkstock)

Kje lahko prevzamete kupone?

Kuponi v vrednosti pet evrov bodo v prednovoletnem tednu na voljo na Drogartovi info točki na Prečna ulici 6 vsak dan, do vključno petka, od 12 do 15 ure. Delijo pa jih tudi DrogArtove terenske ekipe, ki osveščajo nekaterih v klubih in na ostalih prireditvah.

Ne spodbujanje opijanja, ampak odgovorno načrtovanje zabave

Kot poudarjajo organizatorji projekta, ne želijo spodbujati opijanja, ampak želijo spodbuditi odgovorno odločanje in načrtovanje zabave.

V Ljubljani si lahko tudi zadnji teden v decembru priskrbite brezplačen kupon After taxi in tako varen prevoz načrtujete, še preden greste od doma. (Foto: DrogArt)

V raziskavi iz leta 2012, v kateri je sodelovalo 451 mladih, so namreč ugotovili, da je 87,7 odstotkov mladih namesto vožnje pod vplivom alkohola raje uporabilo kupone After taxi. Kar 61,1 odstotkov jih meni, da odkar so prvič prejeli kupon, se večkrat domov odpeljejo s taksijem. "To je dobro, saj nam s tem mladi dajo vedeti, da so sprejeli idejo in sporočilo projekta ter s tem tudi odgovornost za to, da pijani ne sedejo za volan," pravijo v DrogArtu.

Poostreni nadzori in preventivne akcije

V decembru je sicer potekalo več preventivnih akcij za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola. Eno takšnih je organiziral Zavod varna pot, ki je v akciji Čista nula, čista vest ugotovil, da je v kozarec pregloboko pogledalo 28 odstotkov sodelujočih voznikov.

Policisti pa so v decembru poostrili nadzor nad vozniki in preverjali, ali vozijo pod vplivom alkohola oziroma prepovedanih drog. V akciji so ustavili 22.292 voznikov, odvzeli 663 vozniških dovoljenj in pridržali 21 voznikov.