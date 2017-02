Počitnice se začenjajo še za šolarje z zahoda države in Ljubljane

Minuli teden so počitnice uživali šolarji jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije. Zdaj se na enotedenske počitnice odpravljajo še učenci in dijaki gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da telesna dejavnost med zimskimi počitnicami deluje kot varovalni dejavnik, ki krepi zdravje, veča kakovost življenja in podaljšuje življenje. Ugodni učinki redne telesne dejavnosti se kažejo na telesnem in tudi duševnem počutju.

Ker bodo mnogi odšli na smučišča, naj se vsak na smučanje predhodno dobro telesno pripravi in naj ne precenjuje svojih sposobnosti, svetujejo na inštitutu.

Tudi policija priporoča, naj se smučarji ravnajo na smučišču skladno s pravili Mednarodne smučarske zveze in navodili o varnosti na smučišču. To pomeni, naj se obnašajo tako, da ne ogrožajo ali ne poškodujejo sebe, drugih oseb ali naprav na smučišču.

Dober obisk

(Foto: Thinkstock)

Slovenska smučišča si v času zimskih počitnic obetajo dober obisk. Dosedanjo smučarsko sezono povečini ocenjujejo kot dobro, za drugi teden počitnic pa predvsem upajo, da jim bo vreme naklonjeno in bo smuka ugodna, saj je od tega veliko odvisno.

Na Mariborskem Pohorju so prvi teden šolskih počitnic prodali okrog 2900 dnevnih in večdnevnih smučarskih vozovnic. Od decembra lani do začetka tega tedna pa so prodali že več kot 52.000 dnevnih in večdnevnih vozovnic, kar je več kot v lanski sezoni.

Na Rogli so trenutno namestitvene zmogljivosti polno zasedene. Podobno pričakujejo tudi v naslednjem tednu, ko imajo počitnice otroci iz zahodnega dela države. Rogla ta čas gosti 83 odstotkov slovenskih in 17 odstotkov tujih gostov. Med tujci je največ Madžarov, sledijo Hrvati, Italijani in državljani BiH. Na splošno so z letošnjo zimsko sezono na Rogli zaenkrat zadovoljni.

Smučišče Golte trenutno beleži enak obisk kot med lanskimi počitnicami. "Center obišče dnevno približno 1500 smučarjev. Malo nagaja vreme, zato upamo, da bo obisk vsaj na lanski ravni. Hotel je 90-odstotno zaseden, dnevni obisk pa bo odvisen od vremenskih razmer; več sonca - več obiska," je za STA dejal direktor smučarskega centra Golte Ernest Kovač.

Zasedenost kranjskogorskega smučišča je ta teden 80-odstotna, Kranjska Gora kot smučišče pa je še bolj zasedena v času počitnic zahodne regije. Za prihodnji teden zato upajo na lepo vreme in dobro zasedenost smučišča, sicer pa so v pričakovanju organizacije 56. Pokala Vitranc.

Tudi v smučarskem centru Pokljuka je zasedenost v tem tednu zadovoljiva, glede na vremenske in snežne pogoje. V prihodnjem tednu pa pričakujejo še več obiska. "Glede na dejstvo, da so gorenjske počitnice vrhunec naše sezone, pričakujemo precejšnjo zasedenost, zagotovo večjo od prvega tedna počitnic," ocenjujejo na Pokljuki. Po njihovih navedbah je letošnja smučarska sezona na Pokljuki zelo dobra, upoštevajoč relativno slabe snežne razmere.

Zasedenost smučišča Kanin je bila doslej po oceni upravljavca dobra, sezona pa je zaenkrat presegla njihova pričakovanja. Ob koncih tedna in dnevih s sončnim vremenom obisk presega pričakovanja, zaradi česar so zelo zadovoljni.