Počivavškova skupina sindikatov grozi s stavko

V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, se pripravljajo na skupno stavko. Odločitev o stavki bodo sprejeli v prvih dneh prihodnjega tedna, je pojasnil Počivavšek in dodal, da vlada ni prisluhnila njihovi zahtevi, da bi se vse plačne anomalije v pogajanjih odpravljale naenkrat.

Bomo v Sloveniji v kratkem imeli novo stavko? (Foto: Blaž Garbajs)

"Vladi smo napovedali, da bomo začeli stopnjevanje stavkovnih aktivnosti, če ne bo prisluhnila našim zahtevam po tem, da se anomalije odpravljajo naenkrat. Nekateri sindikati so priprave na to že začeli, odločitev pa bomo sprejeli v prvih dneh prihodnjega tedna," je dejal Počivavšek, ki o načinu stavke še ni želel govoriti.

Iz Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS), ki je dejal Počivavškove pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, so že dopoldne sporočili, da so se predsedstvo sindikata in predsedstva njihovih sindikatov univerz z današnjim dnem preoblikovala v stavkovne odbore, ki se pridružujejo koordinaciji stavkovnih odborov omenjene pogajalske skupine.

Kot je dejal predsednik VSS Marko Marinčič, bi lahko bila skupna stavka s skupnimi zahtevami "zelo v kratkem". Pojasnil pa je, da želijo odpravo anomalij na enoten način in znotraj enotnega sistema.

Zelo različni pogledi na prihodnost plačnega sistema

V četrtek je glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije soglasno sprejel odločitev o stavki v vzgoji in izobraževanju, o tem bodo zdaj odločali še zaposleni na tem področju. Če jih bo večina za, se bo stavka začela 14. februarja 2018.

V VSS so dopoldne v sporočilu za javnost zapisali, da se pogledi njihove pogajalske skupine o prihodnosti plačnega sistema zelo razlikujejo od pogledov Konfederacije sindikatov javnega sektorja, katere član je tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), v katerem se bodo prihodnji teden člani začeli opredeljevati o stavki.

Pogajalska skupina, ki ji pripada VSS in jo vodi Počivavšek, se po navedbah VSS "zavzema za ohranitev razmerij med poklicnimi skupinami in za enotno nastopanje sindikatov". "Zvišanja plač morajo biti enotna glede na delovno mesto in naziv, v primeru visokošolskega učitelja in sodelavca za štiri plačne razrede, kar je celo pod povprečjem zvišanja zdravniških plač od 1. oktobra letos," so navedli.