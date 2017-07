Pod pobočjem Triglava strela poškodovala planinko

V soboto zvečer je pri domu Planika pod južnim pobočjem Triglava strela poškodovala planinko. Reševalci GRS Bohinj so poškodovanko oskrbeli in jo s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Da je planinska sezona v polnem razmahu, posredno dokazujejo tudi številne druge nesreče v gorah. Tako si je v soboto zjutraj v severni triglavski steni planinec pri zdrsu poškodoval gleženj. Gorski reševalci iz Mojstrane in dežurna ekipa Gorske reševalne službe (GRS) na Brniku s helikopterjem Slovenske vojske so alpinistu imobilizirali nogo, ga z vitlom dvignili in prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Drug plezalec se je poškodoval na Srebrnjaku v plezalni smeri, imenovani severozahodni steber nad Trento. Posredovali so reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa GRS na Brniku, ki je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala poškodovanega plezalca v jeseniško bolnišnico.

Vremenoslovci opozarjajo na veliko toplotno obremenitev, ki bo najverjetneje vztrajala še vse do torka. Na območju severozahodne Slovenije, kjer ležijo tudi najvišje gore, pa so danes možne krajevne nevihte z udari strel.

V Kamniško-Savinjskih Alpah so gorski reševalci posredovali na plezalni poti proti Češki koči na Jezerskem, kjer se je zaplezal planinec. Gorski reševalci z Jezerskega so moškega pospremili do Češke koče. Pozno zvečer pa si je pohodnica v Bohinju zlomila roko. Reševalci GRS Bohinj so nudili pomoč zdravniku pri oskrbi pohodnice in jo prepeljali do reševalnega vozila.

Ob krajevnih nevihtah tudi danes mogoči močnejši nalivi in udari strel

Danes čez dan bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija. Predvsem po nižinah v notranjosti Slovenije bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, opozarjajo vremenoslovci.

Popoldne in zvečer bodo nastajale nevihte, ki se bodo ponekod zavlekle tudi v noč. Lokalno so tako mogoči močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki.

Na Agenciji RS za okolje svetujejo pozornost na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne smemo zadrževati na izpostavljenih mestih, ampak počakati na varnem mestu, saj nevihta navadno ne traja dolgo.

