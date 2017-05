Podivjani srnjak strašil prebivalce Trzina in okoliških vasi

"Prebivalci Trzina in Depale vasi, bodite previdni zunaj, pazite na svoje otroke." To je bilo obvestilo, ki je krožilo po družbenih omrežjih. Po naseljih se je namreč potikal mlad srnjak in napadal mimoidoče. Starejšo gospo so morali celo prepeljati na urgenco, kjer so jo zadržali čez noč. A ni šlo za edino žrtev podivjanega srnjaka, napadel je še nekaj vaščank. Najverjetneje je šlo za srnjaka, ki ga je nekdo poskušal udomačiti.