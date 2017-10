Podpis spodbude Sloveniji za javno zdravje ob sklenitvi akcije Ustavi se!

V okviru sklepnega dogodka so se udeleženci odpravili na pot z vlakom iz Ljubljane v Radovljico ter nazaj, po poti pa med drugim razpravljali tudi o izgorelosti, sindromu sodobne družbe. Partnerji, ambasadorji in številni Slovenci so na števec Ustavi se! donirali več kot 2 milijona minut.

»Hiter tempo in način življenja pomenita tudi svojevrsten izziv za ohranjanje lastnega zdravja. Na Ministrstvu za zdravje se zelo zavedamo pasti, ki nam jih prinaša hiter ritem življenja in nezdrav življenjski slog. Dokazano je, da pregovor "Bolje preprečiti, kot zdraviti", še kako drži. Zato smo velik del naših prizadevanj usmerili v preventivne dejavnosti,« je ob podpisu zaveze, v okviru katere je Ministrstvo za zdravje podprlo pobudo Ustavi se!, dejala Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje.

Vseslovenska javna pobuda Ustavi se! je nastala iz spoznanja, da smo ljudje iz leta v leto vse preveč ujeti v hiter tempo življenja. Z osredotočanjem na aktivno mlajšo ter starejšo populacijo, z ozaveščanjem Slovencev o pomenu aktivne in odgovorne skrbi za zdravje, s spodbudami za ustvarjanje pristnih odnosov ter s poudarjanjem skrbi za uravnotežene načine prehranjevanja v povezavi z ustreznim razporejanjem časa, je akcija Slovence uspešno spodbudila k razmisleku o izboljšanju kakovosti bivanja. »

Z akcijo Ustavi se! smo storili nekaj velikega. Pričeli smo rušiti tabuje in skupaj dosegli, da je izgorelost postala ena bolj aktualnih tem v Sloveniji. O tem pričajo številne pretresljive zgodbe, ki smo jih prejeli od ljudi. V samo štirih mesecih smo uspeli Slovence spodbuditi k razmisleku o prehitrem tempu življenja in o pomenu skrbi za zdravje, o odnosih, uravnoteženem načinu prehranjevanja in ustreznem razporejanju časa. Kjer je volja, tam je pot,« je dejal Tomaž Oplotnik, eden od snovalcev akcije.

Človek, ustavi se!

Pestro dogajanje ob sklenitvi akcije Ustavi se! se je pričelo že na vlaku, ki je z glavne železniške postaje v Ljubljani odpeljal proti Radovljici. Z igro Človek, ustavi se, zasnovano po konceptu svetovne kavarne, so povabljeni razpravljali o pomenu zdravega življenja in izgorelosti. Ključne ugotovitve, kako izboljšati svoje življenje, pa bodo strnili v dokumentu Priporočila in smernice Sloveniji #ustavise.

V Radovljici je zbrane pozdravil tudi župan občine, Ciril Globočnik: »Radovljica je izvrstno mesto za akcijo Ustavi se! oziroma postanek, saj obiskovalcem s svojo kulturno dediščino, naravo in turistično infrastrukturo nudi prijeten oddih od preobremenjenega vsakdanjika. Tudi kazalci o zdravju prebivalstva, ki jih predstavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru projekta Zdravje v občinah, Radovljico uvrščajo med najbolj zdrave občine. Z občinsko upravo pa letos izvajamo tudi projekt promocije zdravja na delovnem mestu.«

Sledil je podpis zaveze Spodbuda Sloveniji za javno zdravje med Zavodom Med.Over.Net in Ministrstvom za zdravje, v kateri je med drugim zapisano, da »Ustavi se! v praksi pomeni uresničevanje strateških usmeritev ministrstva in Vlade za krepitev zavesti o skrbi za zdravje in zdravem načinu življenja. Skupaj soustvarjajmo pogoje in spodbude za pozitivne spremembe - Skupaj za družbo zdravja«.

Ustavila se je Slovenija – zbranih preko dva milijona minut

Akcijo Ustavi se! so ves čas trajanja podpirali številni partnerji in ambasadorji, ki se tudi sami zavedajo pomena iskanja ravnotežja med prostim časom in vsakodnevnimi obveznostmi. Partnerji so izvajali raznovrstne aktivnosti, v okviru katerih so zbirali minute, ki jih bodo namenili družbeno odgovornemu delu. Z roko v roki so tako ustvarjalci akcije Ustavi se! uspeli zbrati zastavljenih 2.065.895 minut.

Izjave partnerja ob sklenitvi akcije Ustavi se!:

»Zbrane minute bomo v prihodnosti namenili v dobre namene, saj je tudi nas ta projekt spomnil, da le s pozitivnim, odgovornim razmišljanjem in dejanji – torej z zgledom lahko kreiramo pozitivne spremembe. Naše prve minute bomo v pričetku oktobra pretvorili v poklon socialnovarstvenemu programu Aktiven dan in 130 starostnikom omogočili brezplačno telesno vadbo, ki omogoča boljšo fizično pripravljenost in izboljšuje osnovne vitalne funkcije. Brezplačen Aktiven dan bo potekal na 8 lokacijah po vseh DEOS centrih starejših v Sloveniji. Osrednji dogodek bo 5. 10. v DEOS centru starejših Trnovo, v sklopu katerega bosta zakonca Praprotnik predavala o zdravilnih učinkih gibanja. Starostnike bomo razveselili tudi z brezplačnim kosilom in prijetnim »medgeneracijskim« druženjem, v katerega bomo vključili svežo energijo zaposlenih na Prvi osebni zavarovalnici.«

Nataša Hajdinjak, direktorica marketinga in trženja zavarovanj, Prva osebna zavarovalnica, d. d.

»Dejavno podpiramo zamisli, ki vračajo dobro in koristijo družbi. Na vseh ravneh našega dela namenjamo veliko pozornosti tudi dobrim medosebnim odnosom, zdravemu življenjskemu slogu ter povečevanju kakovosti življenja naših zaposlenih in njihovih družin.«

Janez Krivec, odnosi z javnostmi, Slovenske železnice

»Vsakdo od nas, ki je tako srečen, da še lahko obiskuje svoji babici in dedka, vsakdo, ki se veseli vnučkov, vsakdo, ki se zaveda, da smo vsi enkrat bili otroci in, če bo sreča dala, bomo vsi enkrat stari, se morda premalo krat zave, kako pomembne so vezi med generacijami.«

Iztok Verdnik, pomočnik predsednika uprave za korporativno komuniciranje, Mercator d.d.

»Želimo si, da vsi skupaj nagovorimo, ustavimo in spodbudimo k razmisleku čim več ljudi ter jim sporočimo: ustavite se v hitrem tempu vsakdanjika in si privoščite dobro počutje, bodisi z gibanjem, s sprostitvijo, z zdravo prehrano ali s preživljanjem prostega časa v krogu najbližjih.«

Ana Praprotnik, direktorica marketinga v turistični agenciji Sava Turizem, d. d.

»Da se je potrebno in pomembno ustaviti že pri temeljnih življenjskih potrebah, kot je prehranjevanje, nam v nasprotnem primeru jasno sporoča naše zdravje in počutje. Obred prehranjevanja je eden najpomembnejših obredov, ki ga počnemo vsak dan in tudi zato je lahko odlična priložnost za povezovanje in krepitev vezi. Naslonimo se na naše bogato ljudsko izročilo, ki zgovorno priča, da je miza vedno bila središče vsega dogajanja v hiši.«

Barbara Stopinšek, vodja odnosov z javnostmi, Perutnina Ptuj, d. d.

»Znati SE USTAVITI ter se s spremembo okolja in z zamenjavo aktivnosti spočiti, pravzaprav ni tako preprosto. A odločitev, kako ravnati, je zavestna in lahko pomeni tudi izbiro med zdravjem in boleznijo.«

Katarina Brdnik, vodja marketinga turistične agencije KOMPAS, d. d.

Naročnik oglasa je Prva osebna zavarovalnica.